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上海因KTV爆群聚疫情再封控 居民自嘲：疫情3部曲

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上海因KTV爆群聚疫情再封控 居民自嘲：疫情3部曲

中央社上海5日電
上海因KTV爆群聚疫情，多地緊急封控並大規模篩查。(美聯社資料照)
上海因KTV爆群聚疫情，多地緊急封控並大規模篩查。(美聯社資料照)

上海多個行政區今天無預警宣布將在3天內進行2次大規模核酸檢測，篩查期間採封控管理，下午起已陸續有社區傳出只進不出。據了解，這次封控與多家KTV傳出群聚疫情有關。

根據上海市政府微信公眾號「上海發布」稍早公告，上海16個行政區中有12個行政區，5至7日將展開「3天2檢」措施，篩查期間，相關區域人員須持48小時內核酸陰性證明或24小時內核酸採樣證明出社區。

而據上海多地社區公告的通知顯示，篩查期間採取封控管理，社區只進不出。

對於大規模核酸篩查，官方公告僅稱3日、4日間，上海連續出現多例本土病例，足跡均與普陀區的一處場所有關，且這個場所人員流動頻繁，活動軌跡涉及上海市多個區，因此這個場所已被列為高風險區。

據上海網友在微博等社群上轉發的消息顯示，這處高風險常所是KTV，而隨後的流行病學調查發現，陽性病例與密切接觸者的足跡至少遍及5個行政區與6間KTV。

面對封控與大規模核酸篩查，不少上海人苦中作樂，稱這是上海疫情3部曲的第3部「我為歌狂」。前兩部分別為「華亭往事」（指華亭賓館，3月間上海爆發大規模疫情，隨後進入封城。華亭賓館被視為是疫情爆發點。）與「紅玫瑰」（指紅玫瑰美容院，上海解封後首個爆出群聚疫情的地點，密切接觸者近500人）。

此外，也有網友評論稱「這幫人是職業歌手嗎？也太能唱了，唱遍上海灘」。

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