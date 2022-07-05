中國封控太嚴 亞投行將在阿布達比開設辦事處

位於北京朝陽區的亞洲基礎設施投資銀行總部大樓。新華社

由北京 倡導、以中國為主要出資國的亞洲基礎設施投資 銀行（簡稱亞投行）將在阿布達比開設北京之外的首個辦事處。

《華爾街日報》報導，這個臨時辦事處把阿布達比作為首選地點之一，最早可能在今年夏天開業。他們稱，除了讓駐地工作人員能夠更容易地旅行，該辦事處或許還可以幫助亞投行擴大全球影響力。

在中國的國際實體已不得不進行運營調整，以應對中國嚴格的疫情 管控政策，亞投行的上述海外擴張是最新跡象。不久前，中國還要求入境人員接受為期數周的隔離，因此在華國際實體難以吸引海外人才，工作人員也難以進行商務旅行。需要進行調整和適應的不只是來自境外的跨國公司，還有這家得到中國政府支持且頗受重視的多邊銀行。

阿布達比的入境政策目前相對寬鬆，接種了疫苗的人員無需出示核酸檢測陰性結果，也不用接受隔離。

中國官方在2015年成立了亞投行，作為國際貨幣基金（IMF）和世界銀行等西方支持的多邊貸款機構的一個替代選擇。亞投行行長由一位前中國財政部副部長擔任。中國持有亞投行26.6%的股權，是該行第一大股東，對任何重大決定實際擁有否決權；亞投行的重要決議需要75%的絕對多數支持票才能獲得通過。

自成立以來，亞投行已經批准了近360億美元的貸款，為33個經濟體的181個項目提供資金，這些項目涉及擴大印度清奈的地鐵系統、在烏茲別克建造聯合循環燃氣輪機廠等。亞投行現有105個成員。

報導引述亞投行發言人Bob Pickard在電郵中說，亞投行還可能尋求董事會批准再開設六個辦事處。知情人士透露，由於疫情暴發後中國在2020年基本上關閉了邊境，亞投行駐北京的員工難以到國外檢查項目或收集新的潛在投資信息。這些人士稱，這使得實現亞投行在亞洲和其他地區投資基礎設施項目的目標成為一項挑戰。

這些知情人士稱，2020年，在中國最初暴發疫情的幾個月後，亞投行行長金立群在一封電子郵件中告訴員工，所有員工必須常駐北京，並要求那些在華中地區最初爆發疫情後出國的人返回中國。

這些知情人士表示，從那時起，亞投行一直苦於應對國際人才流失的問題。在過去的兩年裡，從境外前往中國意味著要通過不斷縮小的國際航班網絡出行，然後經歷數周的隔離。中國的許多城市都實施了嚴格的封控措施，以防疫情擴散。