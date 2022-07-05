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稱為了「長遠考量」 教宗：盼梵中主教任命協議展期

編譯李京倫／綜合報導
天主教教宗方濟各表示，教廷就主教任命方式與中國達成的不公開協議雖不盡理想，但他仍希望這項協議能在10月到期時展期。（路透）
天主教教宗方濟各表示，教廷就主教任命方式與中國達成的不公開協議雖不盡理想，但他仍希望這項協議能在10月到期時展期。（路透）

天主教教宗方濟各2日在梵蒂岡寓所接受路透專訪時說，教廷就主教任命方式與中國達成的不公開協議雖不盡理想，但因教廷有長遠考量，他仍希望這項協議能在10月到期時展期。

梵中主教任命協議最初在2018年達成，每兩年延長一次。協議用意在緩和中國各地效忠教宗的地下教會與官方支持愛國教會之間的長期分裂。如今兩派教會都承認，教宗是天主教會最高領袖。

這項協議目前仍屬臨時性，重點在由教廷和中國當局合作任命主教，教宗有最後決定權。協議詳細內容迄未公布。

現年85歲的方濟各表示：「這項協議實行順利，所以我希望能在10月展期。」

方濟各說，反對主教任命協議的人，就像1960和70年代反對教宗若望23世和保祿6世「小步政策」的那些人。當時教廷依據這個政策，與東歐數個共產國家敲定協議，好讓天主教教會在冷戰中續存，並減少那些國家對教會的迫害。

方濟各說：「外交就像這樣，當你被堵住時，你要找的是可能的出路，而不是最理想的出路。外交既是可能的藝術，也是做些事讓可能性成真的藝術。」

小步政策擬定者卡薩羅利是外交官，1961到1990年陸續在3位教宗的政府服務，最後官至國務樞機卿。

方濟各說：「很多人對若望23世、保祿6世和卡薩羅利多所批評。」

卡薩羅利被批與無神論敵人打交道，不過多數歷史學者同意，東歐天主教教會能在冷戰中存活，撐到1989年柏林圍牆倒塌，是他的功勞。

教宗 方濟各

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