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西安6日起 實行7天臨時性管控

記者林宸誼／即時報導
陝西省西安市政府5日宣布，自7月6日0時起，在全市實行7天臨時性管控措施。西安發布
陝西省西安市政府5日宣布，自7月6日0時起，在全市實行7天臨時性管控措施。西安發布

陝西省西安市政府5日宣布，新增7例確診個案，以及2例無症狀感染個案，根據基因測序結果顯示，陽性感染者此次感染的毒株均為Omicron變異株BA.5.2分支，此外為進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，爭取早日實現病例清零，決定自7月6日0時起，在全市實行7天臨時性管控措施。

西安發布報導，西安市疫情防控指揮部辦公室副主任、市政府副秘書長張學東指出，本輪疫情的溯源工作目前仍在全力進行中，此次流行的Omicron變異株BA.5.2分支，比導致年初本土病例激增的BA.2傳播速度更快，感染的病例Ct值低，傳染性強，此毒株已在全球引起新一輪的流行高峰，所以西安市當前疫情形勢嚴峻複雜，不排除後續會出現新的傳播鏈條，引起社區續發傳播風險高。

張學東表示，像是KTV、網吧、茶館等公眾娛樂休閒場所，以及健身房、瑜珈館和各類培訓、仲介機構等人員聚集經營性場所，圖書館、博物館、影劇院等公共文化活動場所和農村集貿市場暫停營業1周。

小吃店、早餐店等全市各餐飲單位，暫停堂食（內用）1周，可提供到店自取、網路或電話等外賣訂餐，實施「無接觸式」配送服務。

嚴控人員聚集，1周內暫不舉辦大型會議、各類線下培訓，嚴控群體性活動，實行「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」。所有宗教活動場所暫時關閉，暫停一切宗教活動。

中小學、幼稚園提前放假，高校實行封閉管理，培訓機構暫停營業1周。

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