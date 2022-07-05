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5日至7日 上海對浦東等共12區域開展核酸篩查

特派記者林宸誼／上海即時報導
5日至7日，上海對浦東等共12區域開展核酸篩查，時間安排在18時到22時。圖為徐匯區某個社區居民做核酸。記者林宸誼／攝影
5日至7日，上海對浦東等共12區域開展核酸篩查，時間安排在18時到22時。圖為徐匯區某個社區居民做核酸。記者林宸誼／攝影

上海市政府5日傍晚發布，即日起至7日，對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域以及浦東新區、嘉定區、奉賢區部分區域開展全員核酸篩查。

包括長寧、徐匯等區發布告居民書，表示在5日、6日集中開展兩次全區全員核酸篩查，集中時間安排在18時到22時。

上海發布指出，3日、4日連續報告多例本土陽性感染者，活動軌跡均與普陀區蘭溪路148號有關，該場所已被列為高風險區。

進一步流調排查發現，該場所內相關風險人員流動頻繁，活動軌跡涉及我市多個區、多個場所，存在疫情社會傳播潛在風險。為鞏固疫情防控成果，儘早發現和控制疫情風險。

根據微博流傳的未經證實流調，疫情中陽性病例及密切接觸者的軌跡涉及6個KTV，分別位於5個轄區（普陀、長寧、靜安、虹口和楊浦）。

上海發布表示，各區應落實屬地責任，合理組織開放社區核酸採樣點，7月5日至7月7日開展「3天2檢」，也就是3天內完成兩次核酸檢測，至少間隔24小時。篩查期間，浦東等共12區域人員，需持48小時內核酸陰性證明或24小時內核酸採樣證明出社區。

上海市長寧區告居民書。上海長寧
上海市長寧區告居民書。上海長寧
5日至7日，上海對浦東等共12區域開展核酸篩查。圖為徐匯區某個社區居民，排隊等待...
5日至7日，上海對浦東等共12區域開展核酸篩查。圖為徐匯區某個社區居民，排隊等待核酸篩查。記者林宸誼／攝影

疫情 檢測 微博

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