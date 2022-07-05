還是取不出錢 河南四家村鎮銀行更換董事長及高管

河南多家村鎮銀行無法取出錢，許多存款戶健康碼還曾被賦與「紅碼」，無法出行。圖為存款戶抗議。（取材自澎湃新聞）

河南 四家村鎮銀行存款出現取款難問題，由於涉及40萬人，金額達人民幣400多億元，引起中國社會持續關注。四家村鎮銀行周二同時更換董事長監事長及高層。

據澎湃新聞報導，河南禹州新民生村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行四家村鎮銀行在官網公告，開了董事會、監事會，選舉產生了新的董事長、監事長，通過了高級管理人員名單。這四家村鎮銀行的公告內容幾乎一致。

河南地方金融監督管理局官網7月1日發布的消息顯示，河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責同志表示，鑑於該省禹州新民生等四家村鎮銀行案件偵辦取得重大進展，有關部門正在甄別信息，研究制定處置方案。提醒相關客戶通過線上程序抓緊登記，如實登記。

中國銀保監會副主席蕭遠企6月23日在中共 中央宣傳部舉行的中共十八大以來金融領域改革與發展情況發布會上，談及近期發生的河南村鎮銀行風險事件時說，最近河南地方公安 機關和地方金融監管部門已經就河南個別村鎮銀行的問題進行了通報，目前公安機關正在偵辦，也抓獲了一批犯罪嫌疑人，查封了一批涉案資產。銀保監會未來會繼續配合地方黨委政府做好相關工作。銀保監會已經責成河南銀保監局履行屬地監管職責。

河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人6月18日則表示，各級金融管理部門密切配合公安機關開展調查，禹州新民生等村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明，相關資金情況正在排查。