《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

（取材自amazon）

美國之音報導，新書「中國對決」作者向陽透露，該書強調2012年中共 有場政變：原本計畫中共十八大時周永康當國家主席，薄熙來當總理，習近平 當總書記和中央軍委主席，但計畫被胡錦濤提早動手破壞。

向陽說：「這些高層內幕都是我近距離接觸到的，有的還是我參與的，都是真實的。這是它最大的看點。」

向陽說，他的家族與薄熙來家族交情匪淺，他和父親甚至參與了周永康等人密謀的「宮廷政變」，試圖讓中共「改命」。

書中描述，2012年3月19日下午12時55分，時任中共中央軍委副主席徐才厚通過保密電話，連接到素有「拱衛京師」之稱的當時第38集團軍的作戰室，下令奉命等候的該軍軍長許林平，以及政治部主任常躍和政治委員鄒雲鵬，調遣該集團軍屬下駐紮河北保定的第113師和陸軍航空兵第八團，以及駐紮北京 昌平的裝甲第六師進入北京。

胡錦濤通過電話，命令第113師集結北京，包圍中共中央政法委大樓；第六裝甲師協同進京，包圍公安部、武警總部、公安部八局，同時對抵抗的軍事力量實施繳械；航空兵第八團扮演策應角色，掌握北京市的制空權。

不過，這次行動的文字命令上，僅有胡錦濤和徐才厚的簽名，沒有中央軍委第一副主席習近平的簽名。這是不合規定的。

書中記載，就在同一時間，政法委大樓裡，周永康與「太子黨」成員陳昊蘇（陳毅之子）、何光曄（何長工之子）同處一室；兩名「太子黨」正在勸說周永康不要遲疑，「下定決心發兵中南海」，他們擔心，自己會落得與幾天前剛被解職的薄熙來同樣的命運。

不過，對他們而言為時已晚。他們所在的政法委大樓已經被軍隊包圍；他們還隱約聽到了直升機的聲音。公安部也來電告急，稱他們也被包圍，同時被包圍的還有中央警衛局和電視台。

書中稱，向來是胡錦濤「死敵」的陳昊蘇與何光曄，一直策畫借助時任常委之一的周永康「拿下中南海」。不過，風聲走漏，胡錦濤通過內應掌握了動向，於是先下手為強，反戈一擊。這才出現了開篇第一幕。

被困政法委大樓的周永康試圖致電胡錦濤無果，最後只得向江澤民求救。江為他向胡錦濤說情，並利用權威壓服胡錦濤，迫使胡「以穩定大局為重」就此罷手。

後來，胡錦濤在中央政治局擴大會議上做了檢查，一度掌握80萬武警力量的周永康則被打入秦城監獄。

書中說，陳昊蘇和何光曄與薄熙來是「鐵哥們」，他們原本「希望改變中共內部一人身兼總書記、軍委主席和國家主席三個職位的體制」，並策畫通過「政變」達到目的。不過，半路殺出的王立軍事件打破了原有的按部就班。

3月初的「兩會」期間，「王立軍逃館」仍然是最刺眼的事件。書中說，這期間，在陳昊蘇和何光曄的建議下，薄熙來安排重慶市市長黃奇帆，在3月5日人大開幕當天，接受香港鳳凰衛視採訪。

書中說，「黃奇帆傲慢地駁斥他為要回王立軍，動用70輛警車圍住成都美領館的說法，稱那是敵對勢力的炒作」；他並稱，那些警車都是成都的，這也引發成都警方的不滿。

與此同時，胡溫憂心忡忡，擔心王立軍事件干擾兩會正常舉行，「胡錦濤只好安排賀國強給正在視察重慶代表團的薄熙來捎信，希望他能低調，注意影響，配合中央不受干擾地把兩會開完……不過，薄熙來並不買帳，而是利用兩會平台高調亮相，為自己辯解……這無疑激怒了胡錦濤和多數常委。」

書中記載，人大閉幕前一天的3月13日晚，胡錦濤緊急召集政治局常委會議，討論免除薄熙來重慶市委書記職務；九常委中除了周永康，其他八人都舉手贊同。至此，「幕後元老江澤民也同意這個一邊倒的結論」。

3月14日上午，人大閉幕，「薄熙來隨後被中央警衛局局長曹清的人馬控制住」；第二天，中共中央對外宣布，「薄熙來同志不再擔任中共重慶市委書記一職」。

書中描述，薄熙來與周永康關係緊密，不過，這並不耽誤薄熙來對周搞監聽，「薄熙來送給周永康一支精緻的手工金筆和一枚瑞士手錶。王立軍在兩件禮物中安裝了頂級竊聽設備。」

這樣一來，周永康與薄熙來的所有交談，與政治局常委的所有對話，和所有武警、衛戍部隊高層的互動，以及收到哪些國寶級禮物，甚至與各種女人的私會，王立軍都「聲聲入耳」。

這些四面八方的內容，王立軍都重點性地匯報給薄熙來，同時也製作了包括音像和文字在內的電子檔案。薄熙來倒台後，陳昊蘇通過他在重慶的內部關係獲得了這些檔案，這成了他推動周永康鋌而走險的利器。

與此同時，陳昊蘇並不知道，他的秘書李功達是胡錦濤的內應，所以，胡錦濤得以掌握陳昊蘇與薄熙來等的「密謀」、並迅速調動軍力予以包圍。

書中還說，中央警衛局副局長、溫家寶的衛士長李潤田則是薄熙來的內應。儘管他在王立軍事件後被撤職，但之前為薄熙來所作的情報貢獻可想而知。

書中說，事實上，王立軍逃館、薄熙來被軟禁以後，陳昊蘇與何光曄需要臨陣說服周永康豁出身家性命來鋌而走險，繼續發動政變。他們知道，只有讓周永康認為自己沒有退路，他才會義無反顧。要做到這點，陳昊蘇從重慶獲得的一份文件至關重要。

這份文件說：「初級目標：……我們要努力爭取在十八大以及隨後的國家機構人事調整中，解決總書記、中央軍委主席和國家主席由一人擔任，從而產生權力過於集中的問題。我們的初步設想是，應該由周永康出任國家主席，薄熙來出任總理或副總理，習近平擔任總書記兼任中央軍委主席。經過兩年的過渡時期，如果習近平不能勝任，那麼他應該辭掉其中一個職務，只擔任總書記，或者軍委主席。我們的傾向性意見是，薄熙來應該在2014年出任中央軍委主席兼中央紀委書記或者政法委書記。如果習近平同志不能勝任總書記職務，則應當由薄熙來同志擔任。」

周永康和薄熙來都在文件中「獲得最高任命」，這證明，兩人都逃脫不了「密謀篡權」的罪名。不過，即便如此，在周永康出師「反叛」之前，胡錦濤已經先行一步。

向陽告訴美國之音，薄熙來事件中，他和父親主要參與幫助幾支支持薄熙來部隊之間的串聯，這包括隸屬成都軍區、駐紮昆明的第14集團軍和駐紮重慶的第13集團軍。此外，在徐才厚和郭伯雄的示意下，他父親參與了串聯徐才厚原來領導的第16集團軍和郭伯雄的第21集團軍。