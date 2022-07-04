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「中國很可能佔領月球」 中：倡導和平利用外太空

記者陳政錄／即時報導
中國大陸嫦娥五號探測器在月球工作。新華社
中國大陸嫦娥五號探測器在月球工作。新華社

對於美國國家航空暨太空總署（NASA）局長尼爾森指出，中國很可能佔領月球，中國外交部發言人趙立堅4日回應表示，這已經不是對方第一次罔顧事實、信口開河噴中國了。他說，中方一向倡導和平利用外太空，反對外太空武器化和軍備競賽，積極在外太空領域推動構建人類命運共同體。

尼爾森日前在接受德國媒體採訪時表示，中國的太空計劃是一個軍事太空計劃，很可能佔領月球。他還指控，中國偷竊了別國的創意和技術，其空間站的任務是學習如何摧毀別人的衛星。

趙立堅表示，美方一些官員不斷污衊中國正常合理的外太空事業。中方堅決反對這種不負責任的言論。

他反過來指控，作為美國航空航天部門的主管，應該十分清楚美國太空計劃的黑歷史，美國在製造太空垃圾，挑動外太空軍備競賽，破壞全球戰略穩定等方面發揮消極作用，對和平利用外太空造成巨大威脅。

趙立堅抨擊，近年美國將外空界定為作戰疆域、組建太空軍、太空司令部，研發進攻性武器，並消極抵制談判、設置障礙，現在中國展開航天和做交流，「國際社會早已看透美方這種霸道行徑、雙標做法和虛偽言辭。」

趙立堅說，中方一向倡導和平利用外太空，反對外太空武器化和軍備競賽，積極在外太空領域推動構建人類命運共同體。

他認為，中國探索外太空，是為了滿足國家經濟、社會、科技和安全等正當需求，敦促美方「這位官員」，承擔起大國應盡的責任，檢視修正美國的消極言行，為維護外太空持續和平與安全作出美方應有的貢獻。

太空 趙立堅 德國

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