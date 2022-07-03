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鳩山由紀夫：美日認中國挑戰國際秩序 「荒謬至極」

記者賴錦宏／即時報導
日本前首相鳩山由紀夫發表演講。（取自網易新聞）
日本前首相鳩山由紀夫發表演講。（取自網易新聞）

第10屆世界和平論壇於周日（3日）上午在北京正式開幕，前日本首相鳩山由紀夫發表視訊演講，期間提到在中日邦交正常化50周年之際，中日政府應不忘初心，重申「一個中國」原則。他強調，日本政府和政界人士不應像美國那樣採取可能助長所謂「台灣獨立」的輕率言行，否則將不利於東亞穩定。

另外，針對日本現任首相岸田文雄稍早前提到的「今日烏克蘭，也許就是明日東亞」言論，鳩山對此反駁，認為言論與現實相去甚遠。他認為岸田的言論是希望獲得美國武器援助，進而提升自身的防衛能力。

鳩山亦提議，中美之間應該推動對話，進一步明確一個中國共識，確認台灣是中國領土一部分的認知。中日之間也應該再次明確一個中國的前提。

據紅星新聞，由北京清華大學主辦、中國人民外交學會協辦的第十屆世界和平論壇在北京拉開帷幕。在大會討論「重塑世界和平」環節中，鳩山由紀夫反駁了日本首相岸田文雄「明天的東亞可能就是第二個烏克蘭」的說法。他說，中日應該不忘50年前的初心，再次確認一個中國原則。此外，他反對日本直接向海洋排放核廢水。

鳩山由紀夫發表了對當前中日關係局勢的看法。他說，俄烏衝突以來，不少政客和媒體紛紛渲染。岸田文雄日前提到「明天的東亞可能就是第二個烏克蘭」，他認為與現實相去甚遠，絕不會出現俄烏在亞洲的翻版。他認為，其中目的之一是日本想提高自己的防衛能力，想得到美國大量的武器援助。他還表示，在日本和美國，不少人將中國視為當前國際秩序的挑戰者，這種想法「荒謬至極」。

鳩山由紀夫說，「假使中國破壞當前的國際秩序，失去的將遠遠大於得到的。中國是維護和發展當前國際秩序不可或缺的非常重要的一員。中國已經是世界上不折不扣的大國，在維護和發展現有的國際體系中，應當承擔更大的責任。」

日本 北京 岸田文雄

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