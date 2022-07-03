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曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

中央社╱台北3日電
香港作家倪匡。(中通社)
香港作家倪匡。(中通社)

香港作家倪匡一貫堅持反共立場，公開場合亦表達自己的想法，他生前即表示「共產黨的本質不會變」。

倪匡生前曾公開表示，他16歲去當公安，到了23歲逃離大陸，7年的生活讓他知道人可以在一個環境中如何生存，並徹底了解人可以委屈、卑微到一個什麼程度。倪匡說，人應該有生存的基本權利，這個基本權利是不可以被剝奪的。

倪匡1935年生於上海，祖籍浙江，共產黨執政後，他看到「華東人民革命大學」招生廣告，一時好奇就去報考，成為革命青年，畢業後被任命為公安幹部，具有警察身分。

但22歲那年他因為豢養的狼咬傷幹部，又因部隊煤炭補給短缺，他自行拆橋上的木頭當燃料，供人取暖，事後竟被控破壞交通及反革命，被驅逐到偏遠農場。

後來一名蒙古族朋友得知他可能會被判處死刑，於是趕來通風報信，倪匡就此展開逃亡生涯，繞過大半個中國，最後從澳門進入香港，自此落腳。他的第一部長篇小說「呼倫池的微波」，就是以這段故事為背景。

倪匡表示，他一直很反共，對共產黨的看法完全沒有改變，但他發覺很奇怪，愈是有錢的朋友，愈是對共產黨嚮往。

倪匡說，他逃離中國大陸後，始終沒有回去過，很多有錢的朋友都勸他去大陸走走，說現在共產黨不同了。他則說，共產黨是和以往不一樣，就是和非洲的食人部落一樣，派很多子弟去英美留學，然後再回到非洲。他說現在的共產黨用刀叉吃羊肉，但本質是不變的。

共產黨 公安 香港

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