中國最擁擠畢業季 「履歷化妝師」月賺3萬人民幣

中國某大學就業中心的招聘現場。新華社

中國中國高校畢業生人數，於今年首次突破1,000萬人大關，因此隨著暑假來臨，也代表著史上最擁擠的畢業求職季正式進入白熱化階段，甚至催生出「履歷化妝師」這種另類職業，他們依據求職者需求，對履歷進行包裝，從而提高通 過率，在旺季期間，月收入可高達人民幣3萬元（約合4484美元）。

「履歷化妝師」也稱為「履歷修改師」，據陸媒時代周刊引述一名有4年資歷的從業者小雨表示，4年前，這一行還沒有現在這麼火熱，不過近兩年就業 競爭加劇，才成為熱門職業。

另一名從業者李強表示，「 僅靠簡歷（履歷）修改業務，這兩個月我的月收入都在3萬元（單位：人民幣）左右。」

他還分享，大型互聯網企業，仍是「 00後（2000年後出生）」求職者的首選，最熱門的是新媒體營運職位，因為門檻相對低、入職容易。

報導稱，這些忙著給求職者履歷化妝的修改師，都是有一定年資的人資或獵頭人員，才能從企業的角度，完善客戶履歷，過程中，還需要詳細了解客戶的在校、實習、職業經歷，發現亮點，甚至提供就業諮詢服務。

某大型互聯網公司的管理培訓生肖賀表示，他在半年前開始提供履歷修改和諮詢服務，其中有部分求職者因為經歷與能力有限，更需要的是方向指引，還有一部分頂尖求職者，希望進入公司的核心部門，所以想諮詢有經驗的前輩。

但他也坦言，隨就業市場擁擠、大環境不佳，部分求職者儘管自身相當優秀，但陸續開始改變自己的求職策略、調低心裡預期，以找到合適、穩定的工作為優先，再為日後跳槽做打算。

李強補充，中國不同企業的招聘偏好不一，譬如國企看中學歷倍後的潛力，互聯網公司看中實習經驗。至於業內是否會有行規，他說， 假如求職者的所有經歷，都沒有值得挖掘之處，那我也只能放棄這一客戶，「不能虛假包裝，是我的紅線。」

不過，一名今年畢業的求職者夏鑫也反應，市場上履歷化妝師服務參差不齊、價格浮動較大，全憑運氣；小雨則坦言，求職存在淡旺季，他們也常面臨客源不穩定的的情況，若要當成全職工作風險太大。