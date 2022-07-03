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倪匡逝世 作家沈西城：「倪大哥」今午走了

倪匡創造衛斯理、原振俠 掀華文科幻推理風潮

中央社╱台北3日電
倪匡由遠景出版的衛斯理系列，把科幻小說這個類型帶進台灣。圖／許德成提供
倪匡由遠景出版的衛斯理系列，把科幻小說這個類型帶進台灣。圖／許德成提供

作家倪匡過世，他生前寫作不輟，產量驚人，創造衛斯理、原振俠等科幻系列小說，風靡華人世界，台灣有不少書迷。

倪匡1963年開始用筆名「衛斯理」寫科幻小說，衛斯理從中國江南移居香港，精通多國語言，學養豐富，功夫高深，憑著智計與勇氣解決許多光怪陸離的難題，系列小說一連出了140多本。

原振俠則從1981年推出，描寫風流俠醫原振俠的愛情與現實之間的冒險故事，一連推出32本。

作家江迅在「風雨任平生：倪匡傳」（印刻出版）書中提到倪匡小說的4大特點：氣氛逼人、情節詭異、構思奇巧、描寫瑰麗。江迅說，倪匡認為小說只分兩種，即好看的和不好看的，好看的小說一定要有引人入勝的情節和活生生的人物，小說寫得不好看，即使有再多的學問、道理或藝術價值都沒用。

倪匡寫作喜歡玩花樣，變題材，最不喜歡自我重複。他認為一名作家的責任，就是要寫出讓讀者廢寢忘食、愛不釋手的作品。

倪匡曾表示，他的小說有一半是用外星人作背景，他堅決相信宇宙這麼大，地球不過是一個小小星球都有這麼高級的生物，其他星球一定有更多外星生物。他同時認為如果真見到外星人，一定不要害怕。

衛斯理一度風靡華人世界，角色深入人心，許多人將衛斯理和倪匡畫上等號，倪匡表示萬萬不可，因為衛斯理能說全世界所有語言，而他自己連廣東話都說不好，他在寫小說時從未將自己代入角色之中，只有一點比較相近，就是兩人的性子都很急。

作家倪匡生前寫作不輟，產量驚人。(中通社)
作家倪匡生前寫作不輟，產量驚人。(中通社)

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