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中外交部：離北約十萬八千里 怎麼影響北約安全？

記者廖士鋒／即時報導
中國外交部歐洲司司長王魯彤強調，中國跟北約距離十萬八千里，呼籲北約不要把中國作為挑動新冷戰製造對抗的藉口。（圖／取自「央視軍事」微信公眾號）
中國外交部歐洲司司長王魯彤強調，中國跟北約距離十萬八千里，呼籲北約不要把中國作為挑動新冷戰製造對抗的藉口。（圖／取自「央視軍事」微信公眾號）

北約近日新「戰略概念」將中國視為「系統性挑戰」，對此中國外交部表示質疑，稱「中國離北約十萬八千里，我們怎麼就影響到北約的安全？」

據央視軍事報導，中國外交部歐洲司司長王魯彤7月1日受訪時指出，「我們多次明示北約，渲染所謂中國的威脅、挑戰，不會給北約帶來它想要的安全」，他強調，北約應該摒棄冷戰思維和意識形態的偏見，立即停止對北京的各種指責、汙衊。

對於「系統性挑戰」的定位，王魯彤直指，北約「對中國的國防政策、對我們的發展說三道四。北約無論怎麼包裝，本質上都是在搞陣營對抗那一套，這是和國際潮流背道而馳的」。他並強調，「中國離北約十萬八千里，我們怎麼就影響到北約的安全？」，敦促北約「客觀理性看待中國的發展，對中國的任何定義都要以事實為依據，不要把中國作為挑動新冷戰製造對抗的藉口」。

另外，對於亞太地區的局勢，王魯彤則指出，國與國發展關係應該致力於穩定，不應該針對第三方，更不能損害第三方的利益，亞太地區不屬於北大西洋地理範疇，中方反對任何旨在損害地區和平、破壞地區團結的行為，反對任何旨在挑動新冷戰的小圈子，特別是反對把軍事集團引入到這個地區，去挑動對抗和分裂。

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