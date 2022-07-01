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習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

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習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

記者陳言喬／即時報導
習近平在香港的座車為紅旗N701防彈轎車。（取材自汽車志）
習近平在香港的座車為紅旗N701防彈轎車。（取材自汽車志）

中國國家主席習近平前二天到香港，他的座車紅旗防彈轎車N701也首次亮相出現眾人眼前。媒體稱，此款轎車專門的工人打造與專門的生產線，年產僅五輛。

習近平偕夫人彭麗媛6月30日搭乘高鐵專列抵達香港西九龍車站後，在香港的行程座車就是紅旗N701（N701為代號，正式名稱待公布）。

汽車志報導，習近平車隊裡最引人注意的就是一輛此前未曾公開亮相的紅旗防彈轎車，有消息稱這款車型2019年就已經立項，網上更是有人翻出了當年的規劃書。

報導稱，據規畫書，此次亮相的紅旗防彈轎車由「 中國第一汽車股份有限公司N701 專案」打造，該專案的建設地點為「中國第一汽車股份有限公司一廠區東側紅旗工廠廠房」，行業類別為「C361 汽車整車製造」。整個項目總投資高達5.7億人民幣。

習近平在香港的紅旗N701防彈座車。（取材自汽車志）
習近平在香港的紅旗N701防彈座車。（取材自汽車志）

規劃將生產N701 車型，生產規模為10年組裝50輛，年均組裝5輛。有專門的車廠、專門的工人、專門的生產線，這 50 輛紅旗享受的待遇非常高。

易車網則稱，從外觀來看，新車沿襲了紅旗家族式的設計語言，大尺寸方正的進氣格柵，細長條的大燈將端莊、大氣凸顯的淋漓精緻。大尺寸紅旗LOGO則置於機艙蓋之上，側面方正的線條同樣凸顯莊重的風格，從圖來看，著重對於後排空間進行了明顯的加長。或匹配V8或V12發動機。

紅旗是中國自有品牌，早在20世紀60年代末期，紅旗就研製出了防彈轎車。但一直以來紅旗在一般市場的接受度不高，其頂級產品多用作中國國家領導人或接待外賓使用。

習近平在香港的紅旗N701防彈座車，周遭都有港警巡邏駐守。（取材自汽車志）
習近平在香港的紅旗N701防彈座車，周遭都有港警巡邏駐守。（取材自汽車志）

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