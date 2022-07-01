我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小姐首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅創紀錄

快看世界／墮胎權限縮效應 專家：快刪經期追蹤app

緬甸政變後首次 中國外長王毅將到訪

記者廖士鋒／即時報導
中國外長王毅在緬甸軍事政面前曾多次訪問，並與翁山蘇姬多次晤面，圖為王毅（左）2017年11月19日在緬甸奈比多與時任緬甸國務資政兼外交部長翁山蘇姬舉行會談。 （新華社）
中國外長王毅在緬甸軍事政面前曾多次訪問，並與翁山蘇姬多次晤面，圖為王毅（左）2017年11月19日在緬甸奈比多與時任緬甸國務資政兼外交部長翁山蘇姬舉行會談。 （新華社）

中國外交部1日宣布，中國國務委員兼外長王毅將於7月3日訪緬，此行將是2021年緬甸軍事政變後中國高層首度到訪，王毅是否與緬甸軍政府領導人敏昂萊會面，以及在各個多邊機制中是否與其他外長會晤，將會受到矚目。

據中國外交部官網訊息，王毅將於7月3日至14日出訪東南亞，期間包含赴緬甸主持「瀾湄合作」第七次外長會，應邀赴印尼出席G20外長會，對泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞進行正式訪問並主持召開「中印尼高級別對話合作機制」第二次會議，在廣西南寧主持「中越雙邊合作指導委員會」第十四次會議、「中柬政府間協調委員會」第六次會議。

對於王毅此訪東南亞，北京有何期待？中國外交部發言人趙立堅強調，北京期待通過此訪，與東南亞四國深化戰略溝通，高品質共建「一帶一路」，推進「五大家園」建設，為雙邊關係發展注入新動能、打造新亮點，助力中國中國跟東協全面戰略夥伴關係開好局、起好步。

他還提到，北京將同各國推動「全球發展倡議」和「全球安全倡議」落地，共同促進經濟復甦，維護穩定安寧，攜手構建人類命運共同體。

至於對G20外長會的期待，趙立堅則指出，「當前全球疫情延宕蔓延，國際形勢動盪不安，世界經濟復甦勢頭受挫。二十國集團作為國際經濟合作主要論壇，應該在加強多邊主義，完善全球經濟治理，推動實現強勁、綠色、健康的全球發展方面發揮更大作用」。他強調，北京願同各方共同努力，推動此次外長會取得「積極成果」，對外發出G20支持多邊主義、深化團結合作、攜手應對全球性挑戰的積極信號。

不過對於澳洲新任外長黃英賢也會出席G20外長會，王毅是否會與其舉行雙邊會晤，趙立堅表示，王毅將會按慣例安排一系列雙邊會晤；但關於王毅與澳洲外長會晤，「沒有可以發布的消息」。

王毅 北京 東南亞

上一則

成都「局部降雨」 2平米外一片乾 民眾：活久見

延伸閱讀

布林肯G20會晤王毅 將為拜習通話鋪路

布林肯G20會晤王毅 將為拜習通話鋪路
回防印韓 王毅喊話：擴大互利務實合作

回防印韓 王毅喊話：擴大互利務實合作
王毅：中國+中亞五國 建元首會晤機制

王毅：中國+中亞五國 建元首會晤機制
南太行失利後 王毅接力訪問中亞

南太行失利後 王毅接力訪問中亞

熱門新聞

山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
女子在地鐵上對一名兒童表演「一字馬」。（取材自極目新聞）

女子成都地鐵裡煽情熱舞 男童看了嚇得不知所措

2022-06-25 21:58
鋼琴家郎朗。(中新社)

郎朗曾代言鋼琴網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門

2022-06-28 22:50
王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00

超人氣

更多 >
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上
南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手
新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸
赴烏克蘭參戰遭俘 退役美軍求情：我一槍也沒開

赴烏克蘭參戰遭俘 退役美軍求情：我一槍也沒開