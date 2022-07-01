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港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

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港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

中央社 香港1日綜合外電報導
慶祝香港主權移交25周年，中國國家主席習近平旋風式訪問香港。美聯社
慶祝香港主權移交25周年，中國國家主席習近平旋風式訪問香港。美聯社

中國國家主席習近平罕見訪問香港，慶祝香港主權移交25周年。有人認為他的致詞內容「安定人心」，也有人覺得他「痴心妄想」。

法新社報導，中國共產黨高度重視週年紀念。歷經長達3年政治動盪，今天的訪問給了習近平強調中國對港權威的機會。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示：「習近平演說內容和論調是自從香港國家安全法實施以來，對香港再度重申政治訊息。北京現在透過效忠者對這座城巿行使完全掌控。」

2019年大規模民主抗議活動席捲香港，中國因而對港實施國安法，異議分子自此在這個曾經充滿政治活力的城巿遭到壓制。

北京加強控制香港，受影響最深人士對於多年以來政治打壓嗤之以鼻。習近平則堅稱香港民主蓬勃發展。

數度被捕而於2020年逃往海外的前香港立法會議員許智峯指出，習近平口中所謂「真正的民主」是在香港移交後才開始的說法是「謊言」。

他說：「早在1970年代和1980年代，香港人就開始了我們自己的民主運動，並且開始發展我們的公民社會。」

他表示，英國治下的香港不曾擁有全面民主，但是現在「我們已經失去了形式上和實質上的民主，尤其在實施國家安全法後」。

前香港立法會議員劉慧卿表示：「香港不曾有過真正的民主，不管在1997年之前或之後皆如此。」她同意，現在香港已經「失去自由和民主」。

習近平下午乘高鐵離開後，香港行政長官李家超強調，習近平此行「鼓舞人心」。

習近平重申了英國和中國同意、給予香港若干自治和自由的一國兩制治理模式是好制度，沒有理由改變。

李家超指出，習近平談話是「非常明確、非常實質的」宣示。

香港律師會也在聲明中強調，習近平「為香港的福祉以及融入國家整體發展大局，提供明確的肯定和啟發性的方向，令人鼓舞」。

不過許智峯對於一國兩制治理模式運作順暢的說法予以嚴辭批判。

他說：「說香港在當前制度下仍可繼續維持其獨特優勢，我認為那是痴心妄想。因為香港原本的獨特之處就在於它的自由和決策自主權。」

香港 習近平 北京

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