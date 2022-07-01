習近平：香港不能亂也亂不起 要特別關心關愛青年人

中國國家主席習近平要求香港新一屆特區政府，要讓發展成果更多更公平地惠及全體市民。(美聯社)

中國國家主席習近平 1日在慶祝香港 主權移交25周年大會上表示，香港正處在從「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，未來五年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。為此，他對香港提出四點希望：著力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定。

習近平表示，完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能，是把香港特別行政區建設好、發展好的迫切需要。行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人。要忠實履行誓言，以實際行動貫徹「一國兩制」方針，維護基本法權威，為香港特別行政區竭誠奉獻。

他要求要，香港要廣泛吸納「愛國愛港」立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的優秀人才進入政府。要提升國家觀念和國際視野，從大局和長遠需要出發積極謀劃香港發展。

習近平稱，香港地位特殊，條件優良，發展空間十分廣闊。中共中央全力支持香港抓住中國國家發展帶來的歷史機遇，主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路 」高質量發展等國家戰略。中央全力支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，吸引滿懷夢想的創業者來此施展抱負。

習近平並提出，當前，香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些。

「民有所呼，我有所應」，他要求香港新一屆特別行政區政府要「務實有為、不負人民」，把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求，拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進，讓發展成果更多更公平地惠及全體市民。

習近平強調，經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切干擾，聚精會神謀發展。他希望全體香港市民要大力弘揚以「愛國愛港」為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，共同創造更加美好的生活。

習近平還特別提及要關心關愛青年人。他說，「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」。

他提出，要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識。要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會。