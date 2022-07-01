中國網路科技大廠再爆裁員潮 恐有數千人受影響

騰訊等中國網路科技大廠再度傳出裁員消息。(路透)

自2020年底官方大力整頓網路平台經濟以來，中國互聯網企業裁員 整併的消息就不斷。據華爾街 日報報導，包括騰訊、字節跳動在內的公司正在實施新的裁員計畫，最新一輪成本削減行動將影響數以千計的員工。

報導稱，過去的裁員重點主要是重組虧損業務和非核心部門。不過，隨著Omicron疫情促使中國官方採取嚴格的封控措施，影響到中國經濟後，一些公司已將裁員擴大到核心業務。

華爾街日報引述惠譽（Fitch Ratings）分析師Kelvin Ho說法指出，總體經濟風險已經超過了監管風險。他表示，在增長放緩的情況下，一些公司將不得不重新考慮自身業務結構是否合適。

推特、微軟、特斯拉等美國科技巨頭，隨著經濟不確定性增加，如今也同樣開始裁員或放慢招聘速度。

根據騰訊早前公布的財報，今年第1季，騰訊總營收幾乎是零增長，淨利則大減51%。分業務來看，中國國內遊戲收入僅增長1%，媒體廣告收入年比則衰退30%，整體表現遠低於市場預期。

華爾街日報指出，據了解裁員情況的騰訊員工透露，騰訊計劃今年底前對不同的業務部門進行裁員，將波及一些核心業務，而且可能影響到一些中高級管理人員。據稱，騰訊尚未確定最終裁員人數，但可能至少涉及數以百計的員工。

字節跳動新一輪裁員則會影響其遊戲業務部門。有現任員工透露，5月以來，字節跳動已裁掉上海一家遊戲開發工作室約300名員工中半數以上人員，該工作室並於6月早些時候解散，公司還裁掉一個遊戲發行部門的數十人。

還有字節跳動的現任和前員工表示，由於教育領域的需求疲弱，該公司將對教育業務部門進一步裁員3,000人左右。中國官方為減輕學生課業負擔，在去年7月推出「雙減」政策後，字節跳動的教育部 門就已裁減數千名員工。

報導指出，嗶哩嗶哩5月以來也一直在裁減遊戲、直播等核心業務部門的人員。嗶哩嗶哩首席執行官陳睿6月在分析師電話會議上曾表示，「降本增效」對於科技行業未來幾年都是重要的工作。