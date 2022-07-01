北京「完善」香港選制 雙普選短期難上議程

圖為慶祝香港主權移交25年，而懸掛中國五星旗和特區洋紫荊旗的坪石邨。（中通社）

國安法實施兩年以來，香港 政治環境劇變。基本法雖承諾香港「雙普選」，但專家劉銳紹認為，北京 首要關注仍是國安，在宣稱已「完善」選制下，短期內恐難再提「雙普選」。

當年鄧小平一句「50年不變」，被視為北京對香港在一國兩制下能維持特殊地位的承諾。如今香港主權移交25年，一國兩制走進下半場，但整體政治環境的劇變，早從兩年前港區國安法實施便開始。

國安法實施後，據「香港勞權監察」統計，2021年香港至少有63個工會團體被迫或自行解散，其中包括重要的泛民主派團體「香港教育專業人員協會」（教協）。自由派媒體蘋果日報和立場新聞去年也陸續關停，多名新聞工作者仍被拘。代表性的「六四」維園晚會也不復存在。

2021年北京修改香港選舉制度後，「愛國者治港」成為現實，完全改變了當地的政治版圖，泛民被排除在新一屆的立法會之外，且有47名政治人物因為參加初選，而被控「顛覆國家政權」。

一連串變化令外界熱議，香港是否終將失去特殊地位，成為中國治下的普通城市？而基本法中對行政長官、立法會將實施「雙普選」的承諾是否還會實現？

香港時事評論員劉銳紹說，基本法對實施普選沒有時間表，因此這仍須視北京的意願和自信心。而在北京近年強調「全面管治權」下，香港牢牢被掌握，估計北京給予「雙普選」的意願並不高。

中國全國人大前常委范徐麗泰日前表示，香港人「民心回歸」，不做不利國家和香港發展的事，就是落實雙普選的時間。

劉銳紹認為，近期香港建制派有不少類似的說法，反映北京最主要的考量還是國家安全。而中共 中央委員會旗下官媒「求是」雜誌5月一篇討論港區國安法的文章也強調「政治安全是國家安全的根本，核心是政權安全及制度安全」，由此解讀，北京很難在香港落實「雙普選」。

香港立法會前主席曾鈺成日前受訪時則認為，香港「糟蹋」了北京過去提出政治制度改革的善意，即便政改重啟，也不會沿用2014年政改方案的「831框架」（在不實施公民提名下，經提名委員會實施的特首普選方案）。

劉銳紹則認為這種說法是「掩耳盜鈴」。他重提2012年的政改方案，是在當年泛民大黨民主黨基於港人民意下，和北京有默契，共同通過方案。但他認為民主黨後來不但遭受激進泛民的抨擊，也被北京「反過來打壓」。

劉銳紹強調，北京要推動「雙普選」，一定是在服務政權與制度安全的前提下，而北京去年已經宣稱「完善」香港選制，估計短期內都不會談雙普選的問題。

在新選制下，泛民已被邊緣化。劉銳紹認為，北京在安全意識下，不會只讓他們「五體投體」、苟延殘喘，而是希望泛民能「五體入地」，形成不了挑戰。

中國全國港澳研究會理事田飛龍曾表示，泛民在新秩序下必須轉型為「忠誠反對派」。不過劉銳紹認為，如果只是在經濟民生方面給意見，鞏固港府治理，那恐怕稱不上「反對派」，只是「協調派」。

他說，港人認為民主派必須有兩個特點：在政治上敢於說出港人的主流意見、敢於公開給中共提意見。少了這兩點，恐怕試圖轉型的泛民，也得不到港人認同。

劉銳紹認為，不同於1980年代的政治氛圍，中共目前在政治上更為保守，泛民已無「互借東風」的條件，在香港暫時沒有發揮空間，必須經歷一段艱難的日子。但他相信香港社會的力量終將一步步鞏固。

北京在香港實施國安法，雖強調僅為懲戒少數危害國安的人士，但緊縮的政治環境與惡化的新聞自由依舊引起國際關注。在這樣的情況下，香港還能否維持國際商貿中心的地位？

劉銳紹認為，微觀來看，由於香港仍是多數外資進入中國的跳板，也是中國經濟進軍世界的關卡，因此北京依舊重視香港地位，會努力維持香港的資訊自由與股票市場制度；但一些中國商界運作的潛規則，可能會破壞香港的制度。

而宏觀來看，若美中角力成為持久戰，使國安法在香港壓倒一切，讓資訊自由和司法獨立受到影響，那國際資本家仍可能決定離開，屆時香港的國際地位恐受挑戰。