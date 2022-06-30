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香港主權移交25周年  「二次回歸」何去何從？

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3年3變 香港主權移交25周年  「二次回歸」何去何從？

香港特派員李春／專題報導
7月1日是香港主權移交25周年，上環及中環慶祝「回歸」主題巴士和電車穿梭街頭，刻意營造濃厚喜慶氛圍。（中新社）
7月1日是香港主權移交25周年，上環及中環慶祝「回歸」主題巴士和電車穿梭街頭，刻意營造濃厚喜慶氛圍。（中新社）

歷經2019年反送中運動等一系列巨變後，7月1日，香港將從25年前北京承諾的「一國兩制、港人治港」走向「愛國者治港」，因此也被視為是香港的「二次回歸」。在香港主權移交25周年之際，本報系聯合報試圖為讀者解析，「二次回歸」後的香港將何去何從？

7月1日，香港將迎來特區成立25周年。如果以鄧小平當年說的「50年不變」而論，香港現是行程到半。值此時，世界格局已在百年大變中，中國在大變前夜，香港也走到關鍵路口，一個「變」字，蘊含著種種前景關切和猜想。

關注香港之變，是因香港來到重要轉折關頭，路怎麼走，決定未來5年乃至25年香港怎麼變。香港地方極窄小又最複雜，有人稱是最難讀懂的一本書，觀察這變局，要先回看過去三年香港三個大變，再用四件事拭去香港變局迷霧。

新選制、新班子 國安法定調未來

過去三年香港三大變，可由三件事串起，即反送中與港版國安法的實施、香港選舉制度的改變、香港政府新班子的新組合。這三變都變得驚天動地，不用細細回溯，反倒是香港的未來，有諸多的不確定，不如由四件剛發生的事說起。

首先是，第六屆港府新班子7月1日走馬上任。在香港立法會組成大變，實現立法機關的「愛國者治港」，現又完成行政機關的「愛國者治港」。這可以說北京對香港的「二次回歸」取得階段性成果，相對於「港人治港」到「愛國者治港」的政治旅程來說，林鄭月娥人馬的「清零」與「武官治港」，都已無足輕重。

需留意的是，北京治港機構首度有政治交代，透出北京對香港之變的期盼，簡單來說重點有三：一是「落實中央全面管治權」；二是落實「愛國者治港」原則；三是維護國家安全的法律制度和執行機制。

香港反送中前後各項評比變化 製表／林則宏
香港反送中前後各項評比變化 製表／林則宏

物價漲、薪不漲 中國城市追上來

如果說香港之變的政治框架由之立起，再要看的是香港人生活狀態的變與不變。今天不能再去說過時的「馬照跑，舞照跳」，而要看香港人生活的易與不易。

人力資源顧問機構ECA International早前發布全球生活成本最高城市榜單，香港排在紐約、倫敦和東京之前，蟬聯全球第一。港府統計處4月數據顯示，香港收入不漲、失業率居高不下，物價繼續大漲。

值得留意的是「蟬聯」二字，說直白點，是香港過去的25年，什麼都在變，唯一不變的是生活成本一直榮登榜首。不變中也有變，就是中國的四個一線城市北京、上海、廣州、深圳追上來，進入全球最貴的前15城之列。意味香港過去與內地城市有一段距離，現在開始同質化。

維多利亞港夜景依舊。（新華社）
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