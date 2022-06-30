我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指上半年收官 52年來最差表現

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

香港回歸25周年 英相批中國未尊重一國兩制

中央社／倫敦30日綜合外電報導
英國首相強生。（美聯社）
英國首相強生。（美聯社）

香港7月1日迎來主權移交25周年，英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，英國將盡己所能，好讓北京遵守25年前就香港民主權利所許下的承諾。

路透社報導，強生表示，中國未能遵守承諾，未根據中英達成的協議尊重「一國兩制」安排。

對於2020年實施的「港區國安法」和香港選制修改，英國的批評尤甚，認為這麼做侵蝕了香港的自由與自治。

強生在一段影片貼文中說：「在主權移交25年之際，我們無法迴避北京已有一段時間未遵守其義務的事實」，「此種事態威脅了香港人的權利與自由，還有他們家鄉的持續進步和繁榮」。

香港實施國安法後，英國去年為英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照持有者引入移民管道。強生表示此計畫已收到超過12萬件香港人的申請案。

強生表示：「我們沒有拋棄香港，25年前，我們對這塊領地及其人民做過承諾，我們有意遵守諾言」，他說，英國將「盡我們所能讓中國遵守承諾，好讓香港能再一次由香港人民、為香港人民運作」。

法新社報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）也說，過去兩年來，香港的政治和公民權利持續被侵蝕。特拉斯表示：「當局箝制反對意見、將表達異議入罪，趕走能向強權說真話的所有人。」

特拉斯說，「英國持續堅定不移地與香港站在一起」，並將「與全球自由網絡的盟邦夥伴合作，讓中國履行國際義務」。

中國官員曾反批英國不應插手香港事務，並指控英國還保有殖民心態。

香港 英國 北京

上一則

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

延伸閱讀

曼哈頓推嬰兒車被槍殺女子曾遭家暴 家人：目標明確的謀殺

曼哈頓推嬰兒車被槍殺女子曾遭家暴 家人：目標明確的謀殺
強生稱普亭若為女性就不會侵烏 普亭：想想鐵娘子

強生稱普亭若為女性就不會侵烏 普亭：想想鐵娘子
巴西37歲女嫁給布偶 「生下」布娃娃 「有胎盤、臍帶和血液」

巴西37歲女嫁給布偶 「生下」布娃娃 「有胎盤、臍帶和血液」
打赤膊騎馬被G7領導人取笑 普亭：他們脫了會令人作嘔

打赤膊騎馬被G7領導人取笑 普亭：他們脫了會令人作嘔

熱門新聞

山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
女子在地鐵上對一名兒童表演「一字馬」。（取材自極目新聞）

女子成都地鐵裡煽情熱舞 男童看了嚇得不知所措

2022-06-25 21:58
鋼琴家郎朗。(中新社)

郎朗曾代言鋼琴網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門

2022-06-28 22:50
曾是香港著名地標的珍寶海鮮舫上周啟航離開香港，18日在西沙群島附近海域發生事故。業主今天澄清，珍寶海鮮舫是進水翻覆，並未沉沒。(中通社)

香港珍寶海鮮舫在西沙海域翻覆 但未沉沒

2022-06-24 15:30

超人氣

更多 >
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮

好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮