我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加橙縣員工送披薩途中幫助受傷者 卻遭槍殺

首位非裔女性大法官 傑克森宣誓就任

貪官多 中共中紀委：10年查了470.9萬人

記者廖士鋒／即時報導
中共近年來查處不少貪官，層級最高的是中共中央政治局前常委周永康，其因受賄、權色交易等遭開除黨籍。（新華社）
中共近年來查處不少貪官，層級最高的是中共中央政治局前常委周永康，其因受賄、權色交易等遭開除黨籍。（新華社）

中共這10年反腐以及懲處違法違紀，究竟查了多少人？最新數據顯示是470.9萬人，中共中紀委並稱「反腐敗挽救了黨」。

微信公眾號「政事兒」報導，6月30日早上中共中紀委、國家監委宣傳部部長王建新、中央組織部部務委員齊家濱、中央政策研究室副主任田培炎，一齊在「中國這十年」記者會上揭露「黨的全面領導和全面從嚴治黨有關情況」，表示中共十八大以來，截至今年4月底，紀檢監察機關共立案審查調查438.8萬件、470.9萬人；查處違反中央八項規定精神問題72.3萬起，給予黨紀政務處分64.4萬人。

王建新並指出，截至今年4月底，全中國紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育幫助和處理1,134.4萬人次。他強調，「反腐敗挽救了黨，反『四風』重塑了黨，反特權密切了黨群幹群關係，厚植了黨的執政根基」。另外，中共十九大以來，共有7.4萬人主動向紀檢監察機關投案。

所謂「四種形態」指的是「讓咬耳朵、扯袖子，紅紅臉、出出汗成為常態，黨紀輕處分、組織調整成為大多數，重處分、重大職務調整的是少數，而嚴重違紀涉嫌違法立案審查的只能是極極少數」。反四風，則是反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風四種不正之風。

中共中央政策研究室副主任田培炎則表示，十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央採取一系列重大戰略舉措，堅持和加強黨的全面領導，著力解決過去一個時期落實黨的領導弱化、虛化、淡化、邊緣化問題，取得重大政治成果、理論成果、制度成果、實踐成果。「黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力顯著提高，黨作為風雨來襲時全體人民最可靠主心骨的地位和作用充分彰顯」。

中共 微信 教育

上一則

影／中澳籃球賽 港維權人士和中民族主義分子爆衝突

延伸閱讀

兩黨對控槍的共識應速立案

兩黨對控槍的共識應速立案
北京一確診者瞞行程密接逾百人 被立案偵查

北京一確診者瞞行程密接逾百人 被立案偵查
被批「想當官又想發財」廣西自治區前副主席遭「雙開」

被批「想當官又想發財」廣西自治區前副主席遭「雙開」
河南存款戶「被紅碼」不能取錢 新財富集團被查

河南存款戶「被紅碼」不能取錢 新財富集團被查

熱門新聞

山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
女子在地鐵上對一名兒童表演「一字馬」。（取材自極目新聞）

女子成都地鐵裡煽情熱舞 男童看了嚇得不知所措

2022-06-25 21:58
鋼琴家郎朗。(中新社)

郎朗曾代言鋼琴網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門

2022-06-28 22:50
曾是香港著名地標的珍寶海鮮舫上周啟航離開香港，18日在西沙群島附近海域發生事故。業主今天澄清，珍寶海鮮舫是進水翻覆，並未沉沒。(中通社)

香港珍寶海鮮舫在西沙海域翻覆 但未沉沒

2022-06-24 15:30

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺