貪官多 中共中紀委：10年查了470.9萬人

中共近年來查處不少貪官，層級最高的是中共中央政治局前常委周永康，其因受賄、權色交易等遭開除黨籍。（新華社）

中共 這10年反腐以及懲處違法違紀，究竟查了多少人？最新數據顯示是470.9萬人，中共中紀委並稱「反腐敗挽救了黨」。

微信 公眾號「政事兒」報導，6月30日早上中共中紀委、國家監委宣傳部部長王建新、中央組織部部務委員齊家濱、中央政策研究室副主任田培炎，一齊在「中國這十年」記者會上揭露「黨的全面領導和全面從嚴治黨有關情況」，表示中共十八大以來，截至今年4月底，紀檢監察機關共立案審查調查438.8萬件、470.9萬人；查處違反中央八項規定精神問題72.3萬起，給予黨紀政務處分64.4萬人。

王建新並指出，截至今年4月底，全中國紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育 幫助和處理1,134.4萬人次。他強調，「反腐敗挽救了黨，反『四風』重塑了黨，反特權密切了黨群幹群關係，厚植了黨的執政根基」。另外，中共十九大以來，共有7.4萬人主動向紀檢監察機關投案。

所謂「四種形態」指的是「讓咬耳朵、扯袖子，紅紅臉、出出汗成為常態，黨紀輕處分、組織調整成為大多數，重處分、重大職務調整的是少數，而嚴重違紀涉嫌違法立案審查的只能是極極少數」。反四風，則是反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風四種不正之風。

中共中央政策研究室副主任田培炎則表示，十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央採取一系列重大戰略舉措，堅持和加強黨的全面領導，著力解決過去一個時期落實黨的領導弱化、虛化、淡化、邊緣化問題，取得重大政治成果、理論成果、制度成果、實踐成果。「黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力顯著提高，黨作為風雨來襲時全體人民最可靠主心骨的地位和作用充分彰顯」。