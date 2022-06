影／中澳籃球賽 港維權人士和中民族主義分子爆衝突

FIBA世界杯籃球(FIBA World Cup)資格賽,中國隊對戰澳洲 隊今天在墨爾本球場舉行。現場傳出香港 維權人士和中國民族主義分子爆發衝突,在場觀賽群眾感到震驚。

根據英國每日郵報(Daily Mail)網站報導,在澳洲隊和中國隊賽事進行中,中國的「民族主義分子」和香港維權抗議人士爆發了衝突。

維權人士莫熾韜(Max Mok)聲稱在他開始大喊「解放東突厥斯坦」以及「香港獨立」後,受到了「攻擊」。

At the China v Australia FIBA game tonight, I was assaulted by Chinese ultra nationalists for saying Free East Turkestan and Hong Kong independence. https://t.co/I17e7erFrP