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影／中澳籃球賽 港維權人士和中民族主義分子爆衝突

中央社墨爾本30日綜合外電報導
FIBA世界杯籃球資格賽中，香港維權人士和中國民族主義分子爆發衝突。(Getty Images)
FIBA世界杯籃球資格賽中，香港維權人士和中國民族主義分子爆發衝突。(Getty Images)

FIBA世界杯籃球（FIBA World Cup）資格賽，中國隊對戰澳洲隊今天在墨爾本球場舉行。現場傳出香港維權人士和中國民族主義分子爆發衝突，在場觀賽群眾感到震驚。

根據英國每日郵報（Daily Mail）網站報導，在澳洲隊和中國隊賽事進行中，中國的「民族主義分子」和香港維權抗議人士爆發了衝突。

維權人士莫熾韜（Max Mok）聲稱在他開始大喊「解放東突厥斯坦」以及「香港獨立」後，受到了「攻擊」。

影片中可以看到他高喊口號，手上持著海報，然後遭到一名穿著黑衣的高大男子推擠，男子的女友試圖將他拉回座位。

莫熾韜的海報內容是要求釋放Mirzat Taher。Mirzat Taher是澳洲籍維吾爾裔政治犯，遭中國拘禁25年。

另一名抗議者則揮舞1960年代使用迄今，但在中國境內被禁的西藏旗幟。這幅旗幟是西藏獨立運動的象徵。

球場的保全不得不介入化解衝突，並報警請求協助。

據了解，警方之後驅離場內一些相關的群眾。

澳洲國家隊今天最後以76對69獲勝。目前成績4勝0負，已確定晉級。他們7月1日將和日本隊較勁，隨後在7月3日再度對戰中國隊。

批評中國共產黨在新疆、西藏的人權問題、支持香港反送中運動而知名的澳洲昆士蘭大學學生領袖柏樂志（Drew Pavlou）昨天在臉書粉專貼文表示，中國國家籃球隊今天將在墨爾本比賽，賽事將在中國直播，因此呼籲加入他們，在人群中舉起天安門海報、西藏旗幟和台灣獨立旗。

澳洲 香港 天安門

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