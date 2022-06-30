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麥趣爾「純牛奶」摻丙二醇 中國再爆食安問題

中央社台北30日電
中國麥趣爾公司生產的「純牛奶」被檢出丙二醇。(取自購物網站)
中國麥趣爾公司生產的「純牛奶」被檢出丙二醇。(取自購物網站)

中國奶製品食安問題不斷，由「麥趣爾」公司生產的「純牛奶」昨天被檢出丙二醇，長期過量食用可能引起腎臟問題，網友心酸地問，中國食品安全什麼時候才能和防疫措施一樣嚴格。

綜合中國媒體今天報導，國家市場監督管理總局主管的中國質量新聞網29日發布消息顯示，麥趣爾集團公司生產的2批純牛奶不合格，不合格項目為丙二醇。

中國媒體報導指出，丙二醇屬於有機化合物，通常是略有甜味、無臭、無色透明的油狀液體，吸濕，並易於與水、丙酮等混合。其黏性和吸濕性好，廣泛應用於食品、醫藥和化妝品工業中。但若長期過量食用丙二醇可能引起腎臟障礙。

有專家表示，人吃下丙二醇之後，約有45%會經過腎臟原封不動地排出體外，其餘則在體內代謝為乳酸。如果食用量過大，產生的乳酸不能及時排出，就會在血液和腎臟累積，從而導致中毒。主要影響神經系統，造成呼吸變緩、心率降低、失去意識等。

「麥趣爾純牛奶不合格」話題今天在網路引起廣泛討論，中國網友頻問如何退貨外，也有網友留言，「剛喝完2箱，心態崩了」，還有網友稱，「不僅我喝，我還給我家2歲多的寶寶喝」。

此外，也有網友心酸地說，「中國食品安全什麼時候才能和防疫措施一樣嚴格」；也有網友反串發言，指「永遠可以相信中國奶粉，絕對不會令你失望」。

據天眼查APP顯示，麥趣爾集團公司為一家現代化食品加工企業。公司屬下公司主要產品有「麥趣爾」乳製品系列、烘焙食品系列、速凍米麵食品系列等400多個品種。公司的烘焙連鎖直營門店覆蓋新疆、北京、浙江地區。

中國近20年爆發多起問題乳製產品事件，包括2003年安徽劣質奶粉的「大頭娃娃」、2008年三聚氰胺毒奶粉事件、2020年湖南發生多名兒童在食用一款奶粉後，因營養不良罹患佝僂病。

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