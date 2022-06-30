習近平：這5年一直牽掛香港、證明一國兩制是好制度

習近平抵達香港，特首林鄭月娥親自迎接。（影片截圖）

據央視新聞消息，中國國家主席習近平 與夫人彭麗媛6月30日下午乘專列抵達香港 ，將出席香港回歸25周年慶典及第六屆政府就職典禮，特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧到場迎接。

高鐵西九龍站將舉行歡迎儀式，現場設置了講台，紅色背板寫上「熱烈慶祝香港特別行政區成立25周年」。

習近平在車站發表簡短講話表示，他這五年一直關注牽掛香港，他的心和香港同胞在一起。

習近平伉儷抵達香港後，在香港特首林鄭月娥陪同下步行至歡迎會場，沿途在場迎接人員搖旗鼓掌歡迎。

習近平在西九龍車站現發表簡短講話，他說：「這五年我一直關注牽掛香港，我的心、中央政府的心和香港同胞在一起」。

他說，過去的一段時間裡，香港經受一次次嚴峻考驗，戰勝一個個風險挑戰。歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃生機。事實證明一國兩制具有強大的生命力，它能確保香港長期繁榮穩定。一國兩制是個好制度，正所謂「行而不輟、未來可期」。

「只要我們不動搖，堅持一國兩制，香港的未來一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興做出新的更大貢獻」。

習近平將出席明天舉行的慶祝香港回歸25周年大會暨香港第六屆政府就職典禮並視察香港。

香港西九龍高鐵站組成龐大歡迎人潮歡迎習近平伉儷到港。（央視截圖）

港媒：5大機構要員隨行

據港媒報導，根據中國國家元首逢五逢十到香港的代表團規格，將有黨政軍、全國人大、全國政協的領導人隨行，代表5大機構向香港特區表達祝賀。

文章表示，中共 中央政治局委員、中央辦公廳主任丁薛祥和中國全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，肯定是代表團成員。這也將是夏寶龍出掌港澳辦之後首次來港。

據指出，代表團成員據信還包括中國全國人大常委會一名副委員長，以及一名全國政協副主席。

此外，身兼中央軍委主席的習近平通常還會檢閱駐港部隊，政治局委員、中央軍委副主席張又俠預料也會陪同來港。

除了國家領導人級別，此行也有一些部級高官同行，包括中央政策研究室主任江金權、公安部部長王小洪、中宣部常務副部長李書磊等。