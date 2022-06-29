「豬吃的糧食比中國人多」經濟學人惹議 微博網民炸鍋

英國「經濟學人」的一篇文章稱豬吃的食物比中國人還多。（取材自推特）

近日，英國 「經濟學人」雜誌刊發了一篇「豬和中國人吃糧食」的對比，稱豬在2019年吃掉了4.31億噸的糧食，比中國人吃的多了45%。結果引發中國網友極端不滿。

英國「經濟學人」於北京 時間6月28日早上7時36分的這篇文章本身想表達的意思是，全世界更多的糧食是被牲畜而不是人類吃掉了，但這家英國媒體拿豬和中國人進行對比的做法，卻引起了大量中國網民的不滿，認為這是一種種族主義 的體現。

環球時報報導，包括「中國日報」歐洲分社的社長陳衛華就大罵「經濟學人」雜誌是「一群豬」開辦的，「一群種族主義的豬」。

其他中國網民也怒斥「經濟學人」的這種對比是種族主義的，並呼籲人們都來舉報。有中國或支持中國的外國網民乾脆將「經濟學人」的對比從中國人換成了英國人或白人，並抨擊「經濟學人」是「西方豬」、「白皮豬」。

也有人認為「經濟學人」之所以那中國進行對比是因為中國的人口很多。但環時的報導強調，如果「經濟學人」的出發點是為了突出豬吃得比人多，拿全世界的總人口去進行對比，難道不比單獨拿出中國更有說服力嗎？而且非洲大陸的總人口數也與中國基本相當，同時更需要糧食，為何「經濟學人」不用去豬和非洲人口進行比較呢？

—因為這家英國媒體知道，一旦他們那麼做，那些西方國家的非裔民眾就會站出來立刻譴責他們的種族主義了。暗搓搓地噁心一下中國，在西方反到是一種「無傷大雅」的政治正確。

更為諷刺的是，包括「經濟學人」在內的西方媒體，平時嘴上最喜歡說他們關心「中國的穆斯林」群體，可現在他們怎麼卻不考慮穆斯林的感受，將穆斯林在內的中國人，與豬進行了對比呢？

報導稱，目前，「經濟學人」並沒有刪除這則貼文，也沒有更正其文章正文中也存在的這一把豬和中國人進行對比的描述。不過，「經濟學人」後來曾連續兩次在社交網路上重新推送這篇文章，只不過這兩次的文案沒有再用「豬比中國人吃得多」這種表述，而是換成了「世界糧食產品中的大頭都被動物吃了」。