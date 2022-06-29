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中國入境隔離縮短至「7＋3」旅行業復甦 加班到凌晨3點

記者陳言喬／即時報導
中國放寬防疫措施，旅遊業快速復甦，圖為上海迪士尼小鎮裡的遊客。（中新社）
中國放寬防疫措施，旅遊業快速復甦，圖為上海迪士尼小鎮裡的遊客。（中新社）

在中國調整密接者與入境人員隔離時間到「7+3」以及取消通信行程卡的星號標誌後，中國旅遊行業一夜復甦，許多旅行社員工天天加班到凌晨3點，預訂跟團遊多了5、6倍。

成都商報紅星新聞報導，旅行社從業者指出，在相關政策放寬後，跨省旅遊正在逐漸恢復，這對旅遊市場無疑是一劑強心劑。前兩年轉行去做保險、銷售的同行都在討論回歸旅遊行業。

在雲南一旅行社工作的王思思表示，近來預定跟團遊的人多了五、六倍，幾乎每天都加班到凌晨三點。他明顯感覺到，前來諮詢的遊客從6月18日後就漸漸多了起來，其中大部分是家庭出遊。

從事新疆精品遊的古麗最近也忙了起來。5月底，古麗所在的旅行社開始復工，如今暑期遊團已經達到每天一班的頻率。

同樣忙碌的還有上海的陳晨。6月28日，上海迪士尼樂園宣佈將於6月30日恢復運營。消息宣佈後，各大旅遊平台有關上海迪士尼的搜索量大漲。根據攜程、同程等相關旅行平台資料，當天下午，迪士尼相關即時訪問量環比暴漲655%。

當晚，兒童攝影、親子旅拍工作室攝影師陳晨表示，迪士尼的親子照備受歡迎，他的工作室7月份4個周末的迪士尼樂園拍攝席位已經全部約滿。

迪士尼宣佈恢復運營的前一天，一則「上海飛三亞爆滿，航司換大飛機馳援」的話題登上熱搜。據去哪兒平台資料，6月25日─6月26日飛赴海南的客流量環比上週末幾乎翻番，其中，上海至三亞出票量增加近1.5倍。

6月29日，宣布通信行程卡取消星號後，旅行平台上機票、火車票、酒店搜索量大漲。中國新聞網報導，據去哪兒平台資料顯示，自消息發佈半小時後，平台上國際機票暫態搜索量翻倍，達到近兩年以來該平台國際機票搜索量最高峰。

迪士尼 遊行 樂園

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