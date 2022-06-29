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港媒採訪七一活動 不能攜帶具政治訊息物品

中央社香港29日電
中國國家主席習近平將出席香港「七一」慶祝活動，據報導，獲准採訪相關活動的記者被當局告知，採訪時不能攜帶具政治性或冒犯性的物品。
中國國家主席習近平將出席香港「七一」慶祝活動，據報導，獲准採訪相關活動的記者被當局告知，採訪時不能攜帶具政治性或冒犯性的物品。

中國國家主席習近平將出席香港「七一」慶祝活動，據報導，獲准採訪相關活動的記者被當局告知，採訪時不能攜帶具政治性或冒犯性的物品。

港府將於7月1日在會議展覽中心主辦慶祝香港回歸25周年大會暨新一屆特區政府就職典禮，習近平將會出席。

官方香港電台報導，獲准採訪上述活動的記者，今天按照防疫要求入住指定酒店，進行嚴格閉環管理。

據報導，港府新聞處人員向接受閉環管理的記者派發場地使用規則，強調任何進場人士不得穿戴或攜帶有政治、種族或冒犯意味的訊息，或可作示威用旗幟、圖案及訊息的衣物或配飾。

此外，記者禁帶的東西還有塑膠、玻璃或金屬瓶裝飲料，盛載液體的物品，以及揚聲器、旗幟、橫額和附有標語的單張或物品等。

港府新聞處表示，任何人以任何方式干擾或意圖干擾活動進行，或未經許可派發宣傳品和紀念品等，可能會被要求離場。

此外，新聞處要求記者在活動場地採訪時，必須全程佩戴N95口罩，並於活動前幾小時進行一次核酸檢測，檢測結果為陰性者才可採訪。

對於媒體採訪這次「七一」活動，港府採取了相當嚴格的限制，據報導，至少有10家本地及海外媒體沒有獲邀報名採訪。

另外，新聞處近日突然要求多家已報名採訪「七一」活動的媒體機構撤換記者，但沒有解釋具體原因，只表示基於保安理由。

香港記者協會昨天批評這一作法，認為這損害新聞自由。

香港 檢測 習近平

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