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丕優研究19國民調：近7成負面看待中國

丕優研究19國民調：近7成負面看待中國

中央社華盛頓29日專電
丕優研究中心公布一項19國民眾對中國看法民調，結果顯示平均68%民眾對中國持負面看法。圖為雨中早高峰時段的北京。(美聯社)
丕優研究中心公布一項19國民眾對中國看法民調，結果顯示平均68%民眾對中國持負面看法。圖為雨中早高峰時段的北京。(美聯社)

丕優研究中心（Pew Research Center）今天公布一項19國民眾對中國看法民調。結果顯示，平均68%民眾對中國持負面看法，79%民眾認為中國人權問題嚴重，對中國軍事力量感到憂心的也有72%。

丕優研究中心今天公布一項針對美、歐、亞19國民眾對中國看法的民調。台灣不在這次調查的範圍內。

民調顯示，平均68%的受訪者對中國持負面看法，在許多國家維持或接近歷史新高。日、澳、瑞典、美、韓的比率均超過8成，分別為87%、86%、83%、82%與80%。

新加坡、馬來西亞與以色列受訪者則較正面看待，持負面看法的比重都未過半。其中比利時是受訪國家中，唯一持負面看法較去年下降的國家，從去年的67%降至今年的61%。

在個別面向上，79%的受訪者認為中國人權問題嚴重，其中47%民眾認為非常嚴重；對中國軍事力量感到憂心的則有72%，位於中國鄰近的日本、澳洲感到非常擔憂的比重更是超過5成。

另外，對中國經濟競爭以及中國介入本國政治感到憂慮的也分別有66%與59%。

值得注意的是，儘管民眾對中國持負面看法，但問到該國與中國的雙邊關係時，認為雙邊關係不佳的比例普遍低於對中國持負面看法的比例，平均62%受訪者認為本國與中國關係良好，僅32%認為關係不佳。

至於對中國國家主席習近平的看法，除了新加坡與馬來西亞外，其他國家受訪民眾多半都對習近平處理全球議題的方式不具信心。其中瑞典、法國、澳洲與日本都有過半數民眾毫無信心。

此次民調包括加拿大、比利時、法國、德國、希臘、義大利、荷蘭、西班牙、英國、日本、馬來西亞、新加坡、韓國、匈牙利、波蘭與以色列共2萬944名成年人，於2月14日至6月3日進行。美國則是於3月21日至27日針對3581名成年人進行。

民調 新加坡 日本

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