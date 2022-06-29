奧迪在中國首個純電動車生產基地 長春開工

奧迪一汽新能源汽車項目28日晚在長春開工。新華社

奧迪一汽新能源汽車 項目周二晚在長春開工，這是奧迪在中國首個專門生產純電動車 型的基地。

據中新網，項目設計年產能15萬輛，配置衝壓、焊裝、塗裝、總裝車間和電池裝配車間，計畫投產專為中國市場打造的基於PPE(Premium Platform Electric)平台的電動車。項目工廠內將使用近千台智慧型機器人，100%採用綠色能源，實現廠區汙水高回收利用、餘熱回收保溫，打造全新的碳中和生產基地。

德國大眾集團董事、奧迪公司CEO杜斯曼視訊致詞說，首先投產的奧迪A6 e-tron和奧迪Q6 e-tron系列車型，將根據中國用戶的獨特需求打造，未來還將加速其他智能電動車型落地。

中共長春市委書記張志軍說，自1988年一汽與大眾合作組裝「奧迪100」至今，走過了30餘年的合作歷程，奧迪成為中國首個銷量突破700萬輛的高端汽車品牌。在中德兩國建交50周年之際，奧迪一汽新能源汽車項目順利開工，是兩國深化產業合作的重大成果。

長春是中國一汽集團總部所在地，被譽為中國的「汽車城」，大眾、奧迪、豐田 等汽車廠商均在當地與中國一汽設有合資企業。