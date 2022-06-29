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中行程卡「摘星」後 火車票搜索量猛漲、跨省遊復甦

記者賴錦宏／即時報導
北京環球影城重新開放，吸引許多外地遊客。新華社
北京環球影城重新開放，吸引許多外地遊客。新華社

6月29日，中國工信部公告稱，即日起取消通信行程卡「星號」標記。旅行平台數據顯示，消息公布後，平台機票搜索量在30分鐘內上升60%，酒店搜索量翻番（倍增），火車票搜索量上漲最多達到1.5倍。此前一天，中國國務院聯防聯控機制發布第九版新冠肺炎防控方案，其中縮短降級周期、明確低風險地區的範圍和定義等內容，已被業內認為是促進旅遊業回暖的一大利好。隨著北京環球影城、上海迪士尼等相繼重啟，近一周中國酒店預訂量也已超出2019年同期。

據北京日報，當下，中國疫情總體處於低水平波動。 6月18日以來， 中國每天報告感染者數均低於50例，6月20日至27日，主動報告的感染者198例，平均每天報告25例。疫情防控成效明顯，與全中國上下眾志成城、勠力同心抗擊疫情密不可分。如今在政策層面放寬人員跨省流動限制，無疑是研判當前疫情防控局勢，科學落實常態化防控工作的具體體現，體現了對公眾平日出行需求及文旅市場復甦的關切。不斷增多的旅行訂單，承載中國民眾的出遊熱情，意味著暑期旅遊市場將迎來向上的轉折點。

報導指，要再次提醒的是，在跨省旅遊熱力升級之際，防控意識依舊不能鬆懈。可以跨省旅遊，但不能跨過疫情防控的防線。當前，個別地區持續有零星社會面感染，社區傳播風險仍然存在，並且感染人員管控前活動範圍較廣，有些地方形成了比較長的清零拖尾期。再加上全球疫情仍在持續發展，新冠病毒不斷進化演變，Omicron變異株流行還存在很多不確定性。可見，防控形勢向好，並不代表疫情擴散的風險清零了；放鬆身心的同時，不可對病毒傳播的風險掉以輕心。

報導說，航空、鐵路和旅遊景點在做好迎接大規模客流的同時，防控預案也必須做到周密細緻，確保萬無一失；對遊客來說，出門戴口罩、進公共場所前配合測溫查驗，按疫情防控要求及時做好核酸檢測等等應該遵守的防疫指引，更要嚴格遵循。

疫情 北京 國務院

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