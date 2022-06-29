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甘肅博物館「馬踏飛燕」布偶 造型獨特醜萌賣斷貨

記者林宸誼／即時報導
「馬踏飛燕」布偶醜萌出名月銷破萬。(甘肅博物館官網)
「馬踏飛燕」布偶醜萌出名月銷破萬。(甘肅博物館官網)

中國甘肅博物館官方推出的「馬踏飛燕」絨毛布偶，由於造型十分魔性，被中國網友嘲笑「醜萌」，沒想到在6月14日上架至今，就賣出超過1萬件，甘肅博物館旗艦店發布公告表示，現貨目前已經賣斷，大概預售要等25天左右，工廠正瘋狂踩縫紉機中。

「馬踏飛燕」布偶醜萌出名月銷破萬。(甘肅博物館官網)
「馬踏飛燕」布偶醜萌出名月銷破萬。(甘肅博物館官網)

重慶日報集團旗下新媒體「上游新聞」報導，甘肅博物館鎮館之寶銅奔馬，又名「馬踏飛燕」，是武威雷台漢墓出土的國寶級文物。

布偶有兩款，分別是「一馬當先銅奔馬」站姿款，和「馬到成功銅奔馬」奔跑款，整體造型選用了十分顯眼的綠色，咧著大嘴笑的馬兒，踩在呆萌龍雀背上組成。

甘肅省博物館的「鎮館之寶」——銅奔馬，又稱「馬踏飛燕」。(新華社)
甘肅省博物館的「鎮館之寶」——銅奔馬，又稱「馬踏飛燕」。(新華社)

這種搞笑又解壓的文創商品推出後，瞬間引起了中國網友的關注，不少人紛紛在網路上進行二次創作：「別的博物館都是把文物整活，而甘肅博物館讓文物整活」「綠馬（綠碼）踏飛燕（肺炎）」「大早上的笑出了眼淚，這馬看著不是那麼聰明的樣子」。

工作人員表示，設計初衷是為了讓國寶變得更潮更有趣，沒想到這麼火，正在補貨，爭取實現人手一馬，官方也提醒，目前出現不少假冒綠馬，大家購買的時候也注意分辨。

這不是甘肅省博物館第一次因為文創產品上熱搜，就在今年1月推出銅奔馬文創商品「綠馬頭套」，不僅成功創造話題，還編排一組 「神馬舞」，受到年輕人喜愛，同時還推出「綠馬出行」銅奔馬文創口罩，以「綠馬保駕，健康出行」的口號，引起關注。

甘肅博物館今年1月推出銅奔馬文創商品「綠馬頭套」，不僅成功創造話題，還編排一組 ...
甘肅博物館今年1月推出銅奔馬文創商品「綠馬頭套」，不僅成功創造話題，還編排一組 「神馬舞」，受到年輕人喜愛。(新華社)

博物館 甘肅 口罩

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