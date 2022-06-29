中國縮短檢疫時間 專家：提振經濟作用有限

中國縮短檢疫時間，不過經濟學家認為，提振經濟作用有限。圖為上海陸家嘴金融中心的東方明珠塔與懸空走廊。記者林宸誼／攝影

中國將入境旅客隔離時間縮短一半至7天，並實施3天的居家隔離監測，彭博引述大多數經濟學家的話指出，該舉措增加了市場人氣，但除非採取更大力度的措施，否則這一變動可能對提振經濟的作用不大。

報導指出，經濟學家們認為，雖然修訂方案代表中國正採取更實際的方法，來執行動態清零政策，但目前預計這一策略，在短期內結束還為時過早。對中國政府今年5.5%左右的增長目標，仍然是一個重大挑戰。

標準普爾亞太區首席經濟學家高路易表示，這些措施應該會改善市場情緒，雖然只是一小步，卻代表政府希望整體的防控政策作出變動，但這些措施並不會實質性改變中國對新冠疫情 的總體立場，實際上只要「動態清零」仍是總體指導原則，新的疫情暴發就會給經濟帶來嚴重風險。

不過他補充，這項消息降低了標普當前預測的放緩風險，先前預計中國今年的經濟增長率為3.3%，低於彭博調查經濟學家預測的4.1%的中值。

渣打銀行大中華區和北亞區首席經濟學家丁爽指出，寬鬆政策對生產和消費肯定有積極影響，規則的改變不僅代表隔離時間的縮短，也代表整體心態的放鬆。然而渣打銀行並沒有修改對中國今年經濟增長4.1%的預測，因為這一估計已經考慮到了疫情防控的逐步放鬆。

澳新銀行集團高級經濟學家王蕊提到，市場上的大多數人曾預計，只有在中共二十大之後才會放鬆政策，這代表政府的政策不是剛性，會根據實際情況進行調整。

不過王蕊沒有改變對中國全年經濟增長5%的預期，「我們必須等待，看看6月的情況如何，以及整個第2季的情況如何。」她指出，需要在6月實現「非常強勁」的反彈，才能抵消4月和5月的經濟損失。

荷蘭國際集團中華區首席經濟學家彭藹嬈表示，政策改變有助於實現5.5%的增長目標，但不能僅因為放鬆疫情限制就能實現目標，中國仍需要大量基礎設施投資。

摩根士丹利經濟學家邢自強等提出，兩年多來，中國的國際旅行限制首次放鬆，代表中國對新冠疫情的信條發生了重大轉變，摩根士丹利預計中國第3季GDP將回升至2.7%，第4季為4.7%。他們補充：「雖然這是放鬆疫情防控的一小步，但這是對防控路徑方向的信心的一大步。」

高盛 集團經濟學家閃輝等認為，如果新的指導方針在未來幾個月裡，被證明在遏制新冠疫情方面表現良好，取消額外的限制和標準化做法可能會降低清零的經濟成本，促進服務業的進一步復甦，為勞動力市場提供更多支持，並鼓勵跨地區或邊境 旅客流動，儘管目前難以衡量其影響規模。

不過他們補充，「如果未來出現更大規模的疫情，新的指南可能也會增加收緊限制的風險」，清零政策在明年3月之前不太可能發生任何「實質性變化」。