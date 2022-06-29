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中國縮短檢疫時間 專家：提振經濟作用有限

中國最新的「7+3」防控措施 遲到了3個半月

記者陳言喬／即時報導
中國28日公布進一步放寬管控方案。上海29日起恢復堂食（內用），餐飲業積極準備，一家餐廳掛起久違的餐牌。（中新社）
中國28日公布進一步放寬管控方案。上海29日起恢復堂食（內用），餐飲業積極準備，一家餐廳掛起久違的餐牌。（中新社）

中國國務院28日下午發布「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」，當中密接者、入境人員的隔離管控時間由「14+7」變為「7+3」，大幅縮短管控時間，而這是一份遲來3個半月的方案。

微信公眾號「八點健聞」報導，這份方案距離上一版「防控方案」相隔了13個月，針對臨床工作的「新型冠狀病毒肺炎診療方案（第九版）」早在今年3月15日就發佈，曾有專家預計第九版「防控方案」會照例同步發佈，時間會是兩周內。

而就在這兩周內，上海疫情猝然而至，第九版「防控方案」延遲發佈，也是等待上海、北京疫情平息的過程，用時三個半月。

有接近方案制定者稱，第九版防控方案的研討始於今年初，早在3月份，新防控方案就已撰寫完畢，措施包括取消對次密接的管控措施，「因為次密接此前基本沒發現過陽性，管起來反而耗費人力物力」。

在經歷三個多月的糾結和調整後，方案最終是隔離時間縮短了一半。多位專家表示，針對Omicron奧密克戎潛伏期短的特點，本次「防控方案」的調整進步很大，提振了發展經濟的信心。

報導稱，昨天（28日）午後新版方案發布後，一度被外界解讀為疫情管控政策的某種轉向，酒店、旅遊、航空、餐飲等疫情復甦的類股股價紛紛大漲。

新方案對疫情處置給出了操作性極強的指引，譬如風險區如何劃定、不同區域的核酸檢測策略等。此外，新方案在提高風險人群檢測密度、加強高風險人群檢測的同時，盡可能降低了對一般人群的影響。

報導引述武漢大學公共衛生學院教授譚曉東表示，這才是務實的回歸，本就應該有感染處置感染，有病治病，而儘量不影響其他人群。

疫情 檢測 國務院

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