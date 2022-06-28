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郎朗曾代言鋼琴網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門

記者牟蘭／紐約報導
鋼琴家郎朗。(中新社)
鋼琴家郎朗。(中新社)

多名居住在北美的家長28日表示，她們訂購總部在上海的「真人一對一在線樂器陪練」企業VIP陪練項目，疑因未發薪資，目前已無人上課，家長們因遠在海外，無法聯繫該平台或當地警局，求助無門。鋼琴家郎朗因是該項目的代言人，也飽受爭議。

家住賓州居住的張姓女士表示，她於2021年初購買VIP陪練的套餐，讓孩子安全遠程練琴，日前老師卻通知指陪練平台因未付員工薪水，已停課，她受邀進入微信維權群後，發現群內已有數百名來自世界各地的華人家長有相似遭遇。

另一鄧姓家長表示，VIP陪練的總部設在上海，用戶通過平台使用第三方付費軟件PayPal支付課時費後，陪練機構的老師會致電告知課時詳情；她說，由於這種線上陪練購買越多課時越便宜，且可要求平台返還未使用的課時費用，因此家長會「囤課」，選擇合適的時間再上課。

她說，她上周末得知無人上課後，多次通過社群媒體與平台聯繫VIP陪練，都無人回應，感到求助無門，「我還算幸運，剩100多個課時，損失1000多元，有的家長損失的課程更多」。

在紐約皇后區居住張姓媽媽表示，她曾在2018年購買VIP陪練的兩個套餐，後因疫情爆發等原因，直到去年11月才繼續使用未完成的課時，她的孩子日前雖可繼續進入平台，但已無人授課，「去年底曾想申請退款，但想著有名人代言，就繼續『囤課』」。

阿拉巴馬州居住的林女士表示，因自己不懂音樂，看到名人代言線上陪練，就為兩個女兒購買了課程，上周末突然被告知停課後，她先聯繫平台未果，隨後又致電PayPal，被告知支付時間已超過180天，無法退錢，「剩了200多個課時，大概2000元左右」。

一名VIP陪練的老師表示，平台原本定於每月10日發薪，但今年4月被小音咖收購後，發薪日改為每月的25日，隨後被要求居家辦公，上個月未收到薪水；他說，他的工作平台已全部關閉，公司老闆也失聯，屬於被迫離職。

根據21世紀經濟報導，收購VIP陪練的小音咖承認因外部環境與內部預算不足等原因，目前資金緊張、運營困難，無法開展業務，但稱將繼續籌措資金，保證機構運營。

多名居住在北美的家長28日說，她們訂購的VIP陪練目前已無人上課，因遠在海外，平...
多名居住在北美的家長28日說，她們訂購的VIP陪練目前已無人上課，因遠在海外，平台客服未回應訴求。(家長提供)
多名居住在北美的家長28日說，她們訂購的VIP陪練目前已無人上課，因遠在海外，平...
多名居住在北美的家長28日說，她們訂購的VIP陪練目前已無人上課，因遠在海外，平台客服未回應訴求。(家長提供)
多名居住在北美的家長28日說，她們訂購的VIP陪練目前已無人上課，因遠在海外，平...
多名居住在北美的家長28日說，她們訂購的VIP陪練目前已無人上課，因遠在海外，平台客服未回應訴求。(家長提供)
多名居住在北美的家長28日說，她們訂購的VIP陪練已無人上課，因遠在海外，平台客...
多名居住在北美的家長28日說，她們訂購的VIP陪練已無人上課，因遠在海外，平台客服未回應訴求。(家長提供)
多名居住在北美的家長28日說，她們訂購的VIP陪練，疑因未發薪資，目前已無人上課...
多名居住在北美的家長28日說，她們訂購的VIP陪練，疑因未發薪資，目前已無人上課，因遠在海外，求助無門。(家長提供)

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