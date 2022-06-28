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蔡奇未來5年說引疑懼 分析：20大後防疫或鬆綁

中央社台北28日電
中共北京市委書記蔡奇的「未來五年」常態化防疫說引發中國民間輿論大嘩，圖為28日一名北京市民站在鐵門後。(美聯社)
中共北京市委書記蔡奇的「未來五年」常態化防疫說引發中國民間輿論大嘩，圖為28日一名北京市民站在鐵門後。(美聯社)

中共北京市委書記蔡奇的「未來五年」常態化防疫說引發中國民間輿論大嘩，「未來五年」因此成為會被刪文的網路敏感詞。分析指出，由於民情不堪重荷，中共在20大後應會調整防疫政策。

根據官媒北京日報最初版報導，蔡奇27日上午在中共北京市代表大會進行報告時說，「未來五年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控」，瞬即引爆中國網路。民眾紛紛對此表示，這代表北京市未來將持續長達5年的「動態清零」防疫政策，解封將遙遙無期；網路各種質疑及嘲諷紛紛出籠。

眼見輿論譁然，北京日報隨後將報導中的「未來五年」4個字刪除，並稱是內部「操作失誤」。而經過中國網友對照北京衛視的現場直播畫面，蔡奇在照稿報告時，的確沒有說出「未來五年」，但北京衛視畫面的字卡上，卻同樣顯示了「未來五年」，引起揣測。

由於「未來五年」頓時成為網路熱搜詞，引發網友各種質疑及嘲諷不斷，27日傍晚起，在微信、新浪微博及中國其他網路社交平台上，「未來五年」成為被屏蔽的敏感詞。有些網友則改用「未來十年的一半」、「未來一任」甚至「二十大後的五年」等詞彙，試圖躲避網管刪文。

淡江大學中國大陸研究所助理教授曾偉峰接受美國之音（VOA）中文網訪問時指出，蔡奇的「未來五年」說，代表未來5年還是堅決擁護黨中央的政策，且黨內可能對今年20大的領導人已有基本預判，所以要表態支持。

曾偉峰表示，蔡奇講這句話不一定是黨中央授權的，應該只是對中央表態，「要講給中央聽，我完全呼應中央的政策，我對習近平的動態清零堅決擁護支持」。

他認為，「動態清零」政策應會在中共20大後有一些調整。2023年，中共可能會在強調「可控的」前提下作出一些開放，並標榜中國「已在防疫上取得成功，接下來就是如何去調整，讓人們恢復正常生活」。因此，屆時應該不會以「與病毒共存」的名義，而是採取諸如「限度開放」或「政策鬆綁」等說法。

曾偉峰說，重點是嚴格的防疫不可能一直持續下去，不僅影響到中國民眾對政府的信心，也影響到整個經濟，不管是中國國內經濟還是與國際接軌。

除了境外學者，前環球時報總編輯胡錫進也針對「未來五年」說發文稱，他不相信北京市會讓「過去兩個多月的情況再持續五年」。那樣的話，北京市老百姓受不了，城市的經濟也受不了，對全國的影響也將是負面的。

北京 防疫 中共

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