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防習近平遇襲 港警「高調」巡邏

香港特派員李春／綜合報導
中國國家主席習近平將到香港，港加強保安安排。圖為香港一棟公寓掛滿五星旗慶祝香港回歸25周年。(美聯社)
中國國家主席習近平將到香港，港加強保安安排。圖為香港一棟公寓掛滿五星旗慶祝香港回歸25周年。(美聯社)

香港警方公布中國國家主席習近平到香港的保安安排，說高度關注習近平遇襲風險，將對其提供近身保衛、場地保安和車隊護送。港警昨起高調反恐巡邏，有壓力團體稱，受警方國安處約談，決定不舉行7月1日的示威活動。

港警在記者會上說，現在沒有情報顯示香港有恐襲威脅，但相信習近平到香港是世界焦點，加上香港本土恐怖主義冒升，警方高度關注受襲威脅，會作出風險評估。

港警的保安安排，主要針對習近平到香港出席慶祝回歸大會和新政府就職典禮的安排，為此進行一系列部署，確保習的人身安全及慶祝活動有序進行。

警方將向習近平提供近身保護及護送車隊，在習到訪及途徑的地方設立核心保安區，附近地區將劃爲保安區，車隊經過的地區及行人天橋將短暫封閉，並實施車輛及人流管制。灣仔北交通封閉分為兩個階段，29日凌晨2時起，會展中心附近多條道路封閉或間歇封閉。

警方並在維港兩岸設立臨時限飛區，禁止所有飛機及飛行裝置在限定範圍飛行，亦將設立小型無人機限飛區。目前香港的恐襲風險級別維持中度。暫未收到7月1日當日公眾集會申請，但尊重市民和平集會的權利，會制定活動區及遞信區，強調不允許任何暴力及違法行為。

香港社會民主連線主席陳寶瑩聲明稱，社民連部分義工及友人昨被國安警察約談。社民連評估形勢後，在7月1日當日不會有任何示威活動，還稱「形勢艱難，祈請見諒」。

香港 習近平 警察

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