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李克強：困難民眾增多 防止發生衝擊道德底線的事

中央社台北28日電
中國國務院總理李克強到民政部、人力資源社會保障部考察。(新華社)
中國國務院總理李克強到民政部、人力資源社會保障部考察。(新華社)

中國國務院總理李克強昨天說，受疫情、災情等影響，困難民眾增多。他指示要加強動態監測，及時發現失業人員和需納入低保的對象、臨時遇困人員等，防止發生「衝擊道德底線的事」。

李克強還說，當前經濟總體有所恢復，但「基礎還不穩固」。他指示以發展促就業、以就業保民生，「儘快把失業率降下來、控制住」。

據央視新聞聯播，李克強27日到中國民政部、人力資源社會保障部考察，並主持召開座談會，作以上表示。

李克強昨天到民政部社會救助司，瞭解救助政策實施情況時說，社會救助是民生兜底保障，能夠促公平保安寧，也是一個緩衝帶，可讓一時遇困人員渡難關後再就業創業。要把救助、社保政策與就業政策銜接起來，鼓勵有能力的靠就業爭取更好生活。

在民政部座談會上，李克強說，發展是為了讓人民過上好日子，越是有困難越要做好民生各領域工作。「受疫情、災情等影響，困難群眾增多」。

他要求民政部加強動態監測，及時發現失業人員和需納入低保的對象、臨時遇困人員等，該擴圍的擴圍，應保盡保、應兜盡兜，防止發生「衝擊道德底線的事」。確保不發生「規模性返貧」。

據報導，李克強在人社部聽取了就業形勢和工作彙報後說，民生在勤，勤就得能就業，依靠勞動創造財富。就業穩是經濟運行在合理區間的重要標誌。

李克強說，當前穩經濟一攬子政策措施正加快落地見效，經濟總體有所恢復，但「基礎還不穩固」，穩就業任務依然繁重。發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。穩經濟大盤政策很重要的是以保市場主體來穩就業。

他指示要繼續落實各項政策，推動經濟運行儘快回歸正常軌道，以發展促就業、以就業保民生，「儘快把失業率降下來、控制住」。用改革的辦法拓展市場化社會化就業渠道、增加就業崗位，實現可持續。

就業 李克強 疫情

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