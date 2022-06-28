繼大蒜後是西瓜換房 南京1.5美元一斤最高抵1.5萬

28日南京一樓盤又有「創新」，推出「西瓜換房」活動。以10元一斤的價格沖抵房款。（觀察者網）

繼前段時間河南 兩縣房企推出「大蒜換房」、「小麥換房」活動後，28日南京一樓盤又有「創新」，推出「西瓜換房」活動。

6月28日，新城控股的新城·雲漾濱江項目推出「西瓜換房，最高抵10萬元（人民幣，約1.5萬美元）」活動，以10元（人民幣，約1.5美元）一斤的價格沖抵房款。據悉，新城·雲漾濱江項目開發商為南京新城萬嘉房地產 有限公司。

據觀察者網，公開資料顯示，南京新城萬嘉房地產有限公司成立於2010年1月13日，法人代表唐雲龍，註冊資本3.11億元人民幣（約4651萬美元），經營範圍為房地產開發與經營等。

其股東信息為，常州新城房產開發有限公司持股89.7106%，新城控股集團股份有限公司持股9.9678%，上海優郡投資 合夥企業（有限合夥）持股0.3215%。

其中常州新城房產開發有限公大股東為新城控股集團股份有限公司，持股95.7565%。

有報導指出，之前推出「大蒜換房」活動的建業城樓盤實則不收蒜也不要蒜，是開發商為了繞開降價限制想出的「花式促銷手段」。換言之，無論購房者有無大蒜，都可以參與所謂「大蒜換房」，享受建商給予的變相購房補貼。

針對西瓜換房，中國網友則表示：「兄弟們穩住，現在千萬不要買房，直鉤釣魚」、「應該是能不買的就別買，剛需那沒辦法。」、「套路而已，肯定是這樣就沒其它優惠了。說不定還更貴，想起之前雙十一漲價再打折。」、「你不買我不買，房價還能降幾百，淨搞這些歪點子有什麼用啊！」