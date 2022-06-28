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俞敏洪：新東方沒了也能靠版稅和稿費過得很安逸

記者賴錦宏／即時報導
新東方創始人俞敏洪。（AI財經社）
新東方創始人俞敏洪。（AI財經社）

近期東方甄選爆紅，新東方的雙語直播帶貨讓股價大漲，並受到大眾的關注，作為公司創始人，俞敏洪也頻繁露臉，公開表露心聲。他稱，每年都花很多錢買書，即使新東方沒了，個人的生活狀態依然會很好，他寫的書，每年稿費、版稅也能拿到不少錢，過一個安逸的生活。

AI財經社和鳳凰網，6月27日，其在個人微信公眾「老俞閒話」發布文章，分享了5月與潤米諮詢創始人劉潤的一場直播對談的文字實錄。

其中在被問到面對新東方股價下跌，心裡是否會有壓力時，俞敏洪表示：「壓力倒不大，畢竟股價跌下來只是市值減少了，並不代表公司現金減少。當然股東是有壓力的，股東也會給我比較大的壓力。」

同時他還稱，「我本人對個人資產有多少損失，不太在意。我本人相對比較節約，也沒什麼奢侈品，吃飯一碗蘭州拉麵就足以讓我開心，我更多的錢都花在買書上。從我個人角度來說，即使新東方沒了，我個人的生活狀態依然會很好，我寫的書，每年稿費、版稅也能拿到不少錢，足夠養活家庭，過一個安逸的生活。」

此外，俞敏洪還分享了新東方能夠挺過來的原因：2003年SARS前，新東方很興旺，學生交完學費我們就去租場地，做市場等，結果SARS一來，學生要退費，帳上的錢就不夠了，能熬過去是因為向朋友借了2000萬(人民幣，約299萬美元)。

SARS過去後他就意識到，有些風險是在完全預料不到的時候來臨的，所以就有了很強的風險意識。

所以從那時候開始，隨著新東方的發展，新東方賬上的儲備金越來越多，一直到這次，新東方賬上的儲備金已經突破了200多億元人民幣。俞敏洪同時強調稱，這是新東方的「保命錢」，堅決不能動。

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