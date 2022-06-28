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習近平南下 深圳即日起至周日午夜禁飛無人機等航空器

記者賴錦宏／即時報導
廣東省為接待南下的中國國家主席習近平，加強安檢，禁飛無人機等航空器。（微博照片）
廣東省為接待南下的中國國家主席習近平，加強安檢，禁飛無人機等航空器。（微博照片）

深圳市公安局通報，經深圳市政府批准同意，為確保香港回歸25周年慶典活動安全順利舉行，從6月28日零時起至7月3日午夜12時，在深圳行政區域內禁止使用無人機等航空器。據悉，中國國家主席習近平將參加7月1日在香港會展中心舉行的香港回歸25周年活動。

深圳市公安局周一（6月27日）發佈關於加強香港回歸25周年慶典活動期間無人機等「低慢小」航空器安全管理的通告。

根據通告，被禁用的無人機等「低慢小」航空器，是指低空、慢速、小型航空器和空飄物，主要包括輕型和超輕型飛機、輕型直升機、滑翔機、三角翼、動力三角翼、滑翔傘、動力傘、熱氣球、飛艇、民用無人機、模型航空器（含航空模型和航天模型）、無人駕駛自由氣球、繫留氣球等類型。

經批准用於「香港回歸25周年慶典活動」的演示、航拍、電視轉播、警務、應急救援、引航、氣象探測和人工影響天氣作業等飛行活動，不受前款規定限制。

公安機關可同相關部門對「低慢小」航空器的起降場地採取臨時封閉措施，或要求有關單位對其管理的「低慢小」航空器採取臨時封存措施。

違反通告規定的飛行活動，法律、法規、規章有明確規定的，按照相關規定予以處理；違反大陸《治安管理處罰法》的，由公安機關依法予以治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

香港 公安 習近平

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