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台美首次21世紀貿易倡議會 中國外交部：跳越高 摔越慘

記者黃雅慧／即時報導
「台美21世紀貿易倡議」首次會議27日在華府舉行，中國外交部發言人趙立堅28日正告民進黨打消「倚美謀獨」算計。(取自中國外交部網站)
「台美21世紀貿易倡議」首次會議27日在華府舉行，中國外交部發言人趙立堅28日正告民進黨打消「倚美謀獨」算計。(取自中國外交部網站)

台灣與美國27日舉行首次「21世紀貿易倡議磋商」，雙方討論磋商路線圖，並稱達成具有高標準承諾和有經濟意義成果的協議。對此，中國外交部發言人趙立堅於28日記者會表示，中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，同時正告民進黨打消「倚美謀獨」算計，否則「跳得越高，摔得越慘。」

趙立堅說，中方堅決反對建交國和台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽具有主權意涵和官方性質的協定，這一立場是一貫、明確的。

趙立堅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

趙立堅還提到，中方敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止與台商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

與此同時，趙立堅也「再次」正告民進黨，趁早打消「倚美謀獨」的算計，「否則他們跳得越高，摔得越慘。」

台美雙方於1日宣布啟動台美21世紀貿易倡議後，隨即於27日在華府舉辦首次會議。台行政院政務委員鄧振中因染疫確診，改以視訊參與，台駐美代表蕭美琴則親自到場。行政院28日說明，台美雙方皆肯定目標、價值一致，希望最短時間啟動下一階工作。

趙立堅 民進黨 華人

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