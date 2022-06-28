我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／德州卡車46死 偷渡客命喪卡車貨櫃先例多

義總理：印尼總統排除讓普亭出席G20峰會

中國、香港證監會聯合公告：ETF通7月4日開始交易

記者黃雅慧／即時報導
Ａ股、港股ETF通將於7月4日正式上路。（新華社）
Ａ股、港股ETF通將於7月4日正式上路。（新華社）

據中國證監會、香港證監會28日聯合公告，中國與香港互聯互通下的交易所買賣基金（ETF）交易將於7月4日開始。屆時符合條件的ETF將會納入中國、香港兩地股市交易互聯互通機制。

中國證監會指出，今年5月27日中國證監會、香港證監會發布聯合公告以來，兩地監管機構在 ETF 納入互聯互通的準備工作上通力合作。目前，相關業務規則、操作方案及監管安排均已確定，技術系統已準備就緒。投資者應當充分瞭解兩地市場法律法規、業務規則和實踐操作的差異，審慎評估和控制風險，理性開展互聯互通相關投資。

據香港電台網站報導，香港證監會行政總裁歐達禮表示，「ETF通」是一個重要里程碑，是互聯互通首度擴展至股票交易以外的領域，將能夠促進香港發展成為ETF樞紐，並凸顯香港在連繫國際資本與內地市場方面肩負的獨特角色。

據香港01報導，近年中國與香港的ETF市場高速發展，截至2022年3月，於香港上市的ETF約160支，日均成交金額達港幣148億元，按年上升55%，至於中國市場更有超過600多支ETF。

香港 投資 股票

上一則

記者曬中美學校午餐圖 上海大勝紐約…美網友：好想吃

下一則

台美首次21世紀貿易倡議會 中國外交部：跳越高 摔越慘

延伸閱讀

林鄭月娥30日關閉香港特首臉書專頁

林鄭月娥30日關閉香港特首臉書專頁
周星馳慶港回歸25年喊：永遠是中國人 網酸「主旋律」

周星馳慶港回歸25年喊：永遠是中國人 網酸「主旋律」
劉嘉玲PO近照慶祝梁朝偉60歲生日 網友許願夫妻合體

劉嘉玲PO近照慶祝梁朝偉60歲生日 網友許願夫妻合體
習近平將赴港 港警3反恐部隊亮相

習近平將赴港 港警3反恐部隊亮相

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
遼寧艦上的驅鳥兵。(取材自央視軍事)

持槍巡邏甲板護艦載機 航母驅鳥兵身負重任

2022-06-22 09:00

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得
偷渡遇上103℉高溫 德州卡車驚現46屍體、16人倖存

偷渡遇上103℉高溫 德州卡車驚現46屍體、16人倖存
88萬豪宅住5年驚見滿屋裂縫 屋主無奈「連門都打不開」

88萬豪宅住5年驚見滿屋裂縫 屋主無奈「連門都打不開」
美鐵密州出軌釀3死、至少50傷 初判路面缺安全標示

美鐵密州出軌釀3死、至少50傷 初判路面缺安全標示