中國、香港證監會聯合公告：ETF通7月4日開始交易

Ａ股、港股ETF通將於7月4日正式上路。（新華社）

據中國證監會、香港 證監會28日聯合公告，中國與香港互聯互通下的交易所買賣基金（ETF）交易將於7月4日開始。屆時符合條件的ETF將會納入中國、香港兩地股市交易互聯互通機制。

中國證監會指出，今年5月27日中國證監會、香港證監會發布聯合公告以來，兩地監管機構在 ETF 納入互聯互通的準備工作上通力合作。目前，相關業務規則、操作方案及監管安排均已確定，技術系統已準備就緒。投資 者應當充分瞭解兩地市場法律法規、業務規則和實踐操作的差異，審慎評估和控制風險，理性開展互聯互通相關投資。

據香港電台網站報導，香港證監會行政總裁歐達禮表示，「ETF通」是一個重要里程碑，是互聯互通首度擴展至股票 交易以外的領域，將能夠促進香港發展成為ETF樞紐，並凸顯香港在連繫國際資本與內地市場方面肩負的獨特角色。

據香港01報導，近年中國與香港的ETF市場高速發展，截至2022年3月，於香港上市的ETF約160支，日均成交金額達港幣148億元，按年上升55%，至於中國市場更有超過600多支ETF。