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中國入境隔離縮短為「7加3」 迪士尼30日恢復營運

記者陳言喬／即時報導
上海迪士尼樂園宣布30日起恢復運營。（中通社）
上海迪士尼樂園宣布30日起恢復運營。（中通社）

中國疫情好轉，新華社28日宣布，入境人員隔離進一步優化，隔離時間調整為7天集中隔離醫學觀察加3天居家健康監測。另，上海迪士尼樂園也宣布自6月30日恢復營運。

報導稱，新冠病毒肺炎防控方案（第九版）28日公布，密接與入境人員的隔離管理期限和方式優化調整。將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。密接的密接管控措施從「7天集中隔離醫學觀察」調整為「7天居家隔離醫學觀察」，第1、4、7天核酸檢測。

北京與上海今天均通報新增本土確診為零、新增本土無症狀感染者為零的「雙清零」消息。有上海台商表示，大幅縮短入境隔離時間可望加速人員流動、推動經濟發展，也讓兩年來因封控無法出行的情況進一步緩解。

另外，上海迪士尼樂園也宣布將於6月30日恢復營運，並自6月29日上午7:00起重新發售。恢復運營初期，上海迪士尼樂園將暫時提供30天滾動門票價格日曆。度假區的現場售票亭將繼續保持關閉，建議遊客在抵達主題樂園前提前購買指定日門票。

遊客可通過上海迪士尼度假區官方網站、App、官方微信公眾號、預訂服務中心以及各官方旅遊合作夥伴管道進行購買。每日門票數量有限，售完即止。

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