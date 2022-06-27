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上海餐廳29日恢復內用 上館子吃飯要有「桌長」

記者陳言喬／即時報導
上海明29日恢復餐飲內用，但規定內用時要有桌長。圖為上海市普陀區天安千樹商場內的蛋糕店。（中新社）
上海明29日恢復餐飲內用，但規定內用時要有桌長。圖為上海市普陀區天安千樹商場內的蛋糕店。（中新社）

上海29日要恢復真正的「煙火氣」了，上海宣布29日起有序開放餐飲堂食（內用）。相關指引規定，用餐時間1.5個小時左右，還鼓勵實行餐飲桌長制。不少網友詢問桌長是要做什麼？發生疫情的帳算到桌長頭上嗎？

上海雖自6月起解封，但絕大多數餐飲只提供打包不能內用，導致許多餐廳商家倒閉，嚴重影響餐飲行業的生活生計。所幸上海市疫情防控工作新聞發佈會26日宣布，上海市自6月29日起，轄區內無中風險地區且近一周內無社會面疫情的街鎮，有序放開餐飲堂食。

上海市商務委指導行業協會還就此發布「本市餐飲服務業復商復市疫情防控指引」（第三版），對餐飲企業開展堂食重點明確六個方面要求：

包括：擴大餐桌間距，控制就餐人數，實行隔位、錯位入座。在餐廳入口設置場所碼或「數位哨兵」。顧客應佩戴口罩、掃場所碼或「數位哨兵」（須持有72小時內核酸檢測陰性證明），且測量體溫無異常（<37.3℃）方可進店。

當中還有一條是，鼓勵實行餐飲桌長制，就餐時間一般掌握在1.5個小時左右。

許多網友問，桌長是做什麼的？負責買單嗎？誰來擔任桌長？

上觀新聞報導稱，上海以前曾探索實行「桌長制」，當時是為了制止餐飲浪費行為。和記小菜區域總經理受訪曾表示：顧客在預訂酒席的同時，會同時讓預訂者擔任桌長。當時桌長需在餐前決定是否要點小份餐。吃飯時，要提醒同伴使用公筷公勺。用餐後，打包的任務也會交給桌長完成。

有網友說，根據指引規定，桌長大概要負責控制用餐時間和管控用餐行為，負起更多的防疫責任，但萬一發生疫情，這帳是否也要算到桌長頭上？感覺上級把防疫的任務丟給用餐的顧客。

還有一名網友調侃稱，上海吃飯要桌長，以後大家在上海的履歷表可以加上：「2022年X月X日，任上海某餐廳第X桌桌長，於1.5小時任內指揮有方，堅守陣地，病毒未能入侵一步，對上海保衛戰功不可沒」。

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