G7籌資對抗一帶一路 胡錫進批「淪為美國傀儡」

中國環球時報前總編胡錫進。（人民網）

G7 峰會期間，傳出各領導人同意在未來五年籌集6000億美元資金，推動全球基建和投資 夥伴項目，以對抗中國的一帶一路 倡議，中國環球時報前總編輯胡錫進晚間發文批評，指G7沒啥看頭了，就是落實美國的全球戰略定調；又稱G7是美國的傀儡機構，幾乎產生不了什麼額外訊息量了。

據觀察者網，胡錫進發文指，七國集團本來已經過氣了，世界的注意力更多轉向了G20，但這兩年G20的分歧多，發達國家和發展中國家說不到一起，美國為遏制中俄需要更下力氣動員盟友，G7對華盛頓的利用價值似乎又大了。如今的G7更像是美國外交戰略的西方動員會，本次德國G7的焦點議題是兩個，俄烏戰爭及中國。

他表示，客觀說，中國問題對歐洲來說沒那麼緊迫，且中國的事情及中美較勁對歐洲國家的利益關係也是複雜的。但傳出的G7峰會中國議題主要包括所謂中國脅迫性經濟行為、使用強迫勞動、盜竊知識產權所帶來的衝擊，這些都是美國為打壓中國捏造的罪名，是美國給中國貼的標籤。美國希望盟友幫著放大這些標籤，打擊中國的影響力。

胡錫進稱，其實西方國家都會因中美競爭而在戰略層面不同程度受益，至少華盛頓和北京都更願意拉攏他們。然而華盛頓極力壓制盟友這樣的想像力，引導它們對自己絕對效忠。

他提到，這次峰會期間傳出G7領導人同意在未來五年籌集6000億美元資金，推動全球基建和投資夥伴項目，以對抗中國的一帶一路倡議，他稱中方的回應（中國外交部）很大度，指歡迎一切促進全球基礎設施建設的倡議，但請別搞地緣政治算計。

胡錫進說：「大家看看多有意思，中國搞一帶一路，美國就召集盟友出6000億去世界上搞基建。中國與太平洋島國發展關係，美國就搞出太平洋夥伴（關係）。還有非洲，美國和西方都把它忘了，但中國在非洲的投資也讓美西方產生了危機感，看來中國現在可以用自己的行動來引導、調動西方了。」

他還說，其實G7沒啥看頭了，就是落實美國的全球戰略定調，英國是最大的吹鼓手，日本最緊跟，幾個歐洲大陸國家可能會小聲嘟囔幾句，但也會做出公開跟進的姿態。「G7是美國的傀儡機構，也因為它是傀儡，所以幾乎產生不了什麼額外信息量了。