我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

州高等法院裁定 紐約市非公民投票法案違憲

中國天才學生 3年換3地考取北大 狂賺獎學金30萬美元

記者林宸誼／即時報導
中國天才學生3年換3地考上北大，賺到獎學金人民幣200萬元（約29.9萬美元）。(北京大學官網)
中國天才學生3年換3地考上北大，賺到獎學金人民幣200萬元（約29.9萬美元）。(北京大學官網)

廣東茂名化州市青鳥實驗學校的學生全炫宇，今年考上了北京大學，更是茂名的高考（中國的大學聯考）狀元。然而他卻被中國網友查出，並非第一次考上北大，而是連續3年都上榜，甚至透過這種方式狂撈獎學金人民幣200萬元（約29.9萬美元）。

環球時報報導，化州市青鳥實驗學校發布喜報，表示學生全炫宇在今年的高考中，憑藉694的高分斬獲茂名市高考狀元，考上北大。

不過有網友在備註信息，指出全炫宇在2020年就考上了北大，2021年在湛江一民校復讀，再度考上北大。前後三年間，該名學生三次考上北大，狀元獎勵金額累計人民幣200萬元。

澎湃新聞報導，不少中國網友質疑，該名學生是「職業考生」，收了錢為相應的學校「出戰」考北大。還有人稱「全炫宇是被人從衡水花百萬買過來的」，另一人稱「今年又被化州青鳥實驗學校以130萬買回來」。

但另一派中國網友認為，明明是校方為了名校錄取率，透過豐厚獎學金吸引學生，根本是惡性競爭，會有這種狀況發生，也跟學校競爭的風氣有關。

有自稱是全炫宇在河北衡水中學就讀時的同學，表示全炫宇是2019年畢業的，當時考上了北大沒有去，因為他想考清華經管學院，但是這個專業只錄取全省排名前20名的學生，他的成績去不了，於是選擇復讀重考。

第二年考試仍然是全省排名100名以後，錄取了北大醫學部，仍然沒去。第三年又考上了北大。

浙江日報旗下新媒體「天目新聞」報導，化州市教育局紀檢監察室工作人員表示，目前市教育局已經了解到網傳的有關情況，相關部門也已經成立了工作組，緊急開展調查工作，具體調查結果後續會通過官方途徑通報。

教育局 高考 北京

上一則

20大前嚴控 中國8月網路各項註冊需提交身分認證

下一則

中國外交部：台代表擔當吐瓦魯的「隨從」 自取其辱

延伸閱讀

北大、清華與「高考900分」男生聯繫 考生有些迷茫

北大、清華與「高考900分」男生聯繫 考生有些迷茫
蒙特維爾市高中頒發首屆 林拔中紀念獎學金

蒙特維爾市高中頒發首屆 林拔中紀念獎學金
橙縣華人商會獎學金 得主故事感人

橙縣華人商會獎學金 得主故事感人
橙縣華人商會獎學金得主分享突破逆境的故事 令人動容

橙縣華人商會獎學金得主分享突破逆境的故事 令人動容

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
香港著名的水上餐廳珍寶海鮮舫歷經將近半世紀的歷史，原本因為疫情停業而後無以為繼，在今年6月決定移離香港，昔日經典奇觀將不復存在。（Getty Images）

誰的香港記憶？「珍寶海鮮舫」錯愕的南海沉沒記

2022-06-21 00:58
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19

超人氣

更多 >
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
加州將退款 1戶最高1050元

加州將退款 1戶最高1050元

加州將退款 個人收入25萬元以下可領 1戶最高1050元

加州將退款 個人收入25萬元以下可領 1戶最高1050元