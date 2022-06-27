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20大前嚴控 中國8月網路各項註冊需提交身分認證

中央社台北27日電
中國國家網信辦發布「互聯網用戶帳號資訊管理規定」，要求自8月1日起，中國境內各網路平台業者必須對用戶進行真實身分認證。(美聯社)
中國國家網信辦發布「互聯網用戶帳號資訊管理規定」，要求自8月1日起，中國境內各網路平台業者必須對用戶進行真實身分認證。(美聯社)

中共20大年底舉行前，中國國家網信辦今天發布「互聯網用戶帳號資訊管理規定」，要求自8月1日起，中國境內各網路平台業者必須對用戶進行真實身分認證，且核驗用戶註冊時提交的帳號資訊。

這項規定提到，個人用戶註冊網路，使用帳號資訊，含有職業資訊的，應與個人真實職業資訊相一致；機構用戶註冊網路，使用帳號資訊，應與機構名稱、標識等相一致。

這項規定明確指出，為用戶提供資訊發布、即時通訊等功能的網路資訊服務提供者，應對用戶進行真實身分資訊認證；且應對用戶在註冊時提交的帳號資訊，以及使用中擬變更的帳號資訊，進行核驗。

同時，網路資訊服務提供者應在帳號資訊頁面，展示「合理範圍內」的網路用戶帳號協定位置歸屬地資訊（即公布IP所在位置），便於「公眾為公共利益實施監督」。

這項規定要求網路資訊服務提供者，要履行帳號資訊管理主體責任，建立健全並嚴格落實真實身分資訊認證、帳號資訊核驗、資訊內容安全、生態治理、應急處置、個人資訊保護等管理制度。對違法違規註冊及使用帳號資訊的情形，採取相應處置措施。

中國國家網信辦有關負責人聲稱，推出這項規定，是因當前一些用戶透過帳號資訊編造虛假身分、虛假職業資訊等，從事招搖撞騙等違法違規行為，損害公眾合法權益。對此，規定要求個人用戶註冊、使用的帳號資訊含有職業資訊時，應與個人真實職業資訊相一致。

負責人宣稱，這項規定旨在加強對網路用戶帳號資訊的管理，「弘揚社會主義核心價值觀」，「維護國家安全」和社會公共利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益，促進網路資訊服務「健康發展」。

這名負責人又說，這項規定是規範網路用戶註冊、使用和網路資訊服務提供者管理帳號資訊行為的需要，是維護「意識形態安全」、社會公平公正和線民合法權益的需要，也是防範化解「國家安全風險」、維護網路空間良好生態的需要。

中共

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