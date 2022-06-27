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周大福砸3.26億美元 要買黎智英創辦的佐丹奴

記者林茂仁／即時報導
佐丹奴服飾店。(本報系資料照)
佐丹奴服飾店。(本報系資料照)

香港知名珠寶企業周大福將收購佐丹奴公司，收購價每股港幣1.88元，較佐丹奴停牌前的1.59元溢價18.2%，估計收購金額約港幣25.6億元（約3.26億美元）。

一財網報導，周大福表示，此次收購主因是市場競爭激烈，佐丹奴亟需做出改變，但也強調不會撤換原有管理層並啟動私有化進程，將共同推進營運結構改革和轉型進程。

佐丹奴公司是壹傳媒創辦人黎智英在1981年創立，他在1990年賣掉部份股權後創辦壹周刊，2000年出清全部持股後，公司股權一直處於較分散狀態，十多年前，創辦周大福的鄭氏家族就開始透過旗下公司在市場買進佐丹奴的股票，此後一路增持近25%，成為佐丹奴最大的單一股東。

根據要約，周大福將以每股1.88港元的價格進行收購。如果成功，加上此前持有的股份， 鄭氏家族將擁有佐丹奴超過半數的股權。

去年佐丹奴整個集團營收成長8.3%至港幣33.8億元，淨利潤港幣1.9億元，相較2020年虧損港幣1.12億元，去年已經轉虧為盈。其中，2021年上半年淨利潤僅港幣6,000萬元，下半年淨利潤翻倍達到港幣1.3億元。對於下半年淨利大幅增長原因，佐丹奴稱是放寬社交距離、較少折扣以及有效控制經營費用的結果。

截至2021年底，佐丹奴全球門市數量為2,056家，去年關閉129家門市，其中，中國市場的業務占到整個集團將近50%，其餘的業務則遍布在東南亞、阿拉伯國家以及其他海外國家。

佐丹奴除同名主品牌外，佐丹奴旗下還有BSX、Junior和Giord Ladies等子品牌。1991年佐丹奴正式在港交所上市，次年進入中國市場。

利潤 東南亞 營收

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