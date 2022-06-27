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北京「未來5年」疫情防控常態化？官媒刪蔡奇新聞稿

記者賴錦宏／即時報導
北京市委書記蔡奇被視為習近平的嫡系人馬。美聯社
北京市委書記蔡奇被視為習近平的嫡系人馬。美聯社

北京日報，中共北京第13次黨代表大會於6月27日上午9時開幕，北京市委書記蔡奇作報告。報告提到，「未來五年」北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控。毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，採取快速靈活、科學精準的綜合防控措施，打好疫情防控主動仗。

同時，蔡奇指出，北京將高質量推進常態化核酸檢測和重點篩查，嚴格小區（村）、單位和公共場所進入查驗，從嚴從緊從實抓好社會面防控，嚴格進出京管理，築牢首都疫情防控屏障，抓好無疫社區（村）創建。

北京市委書記蔡奇被外界視為習近平的嫡系人馬，「未來五年」引發輿論關注。中國網友紛紛關心「未來五年」是否代表北京等地城市，整個中國在未來五年也會堅持常態化疫情防控，和「動態清零」方針。北京官媒《北京日報》不久後立刻已刪除「未來五年」字樣。

就官媒刪除「未來五年」，《環球時報》特約評論員胡錫進指出，這樣的修改是應該的，胡錫進表示：「這樣的修改是應該的，順應民意。沒有人希望北京未來五年會過得像今年上半年這樣。相信上一輪表現不錯的北京市會不斷探索出更加高效的防疫辦法，給大家一個好的預期，鞏固社會信心。」

微博網友則稱，「不刪掉『未來五年』，那『與時俱進，科學發展』這些詞，也就沒用了。」、「五年是很嚇人的，這次北京搞了這麼久，很多企業、很多人已經扛不住了，未來五年還這樣，大家一點希望都沒了。」、「不得不考慮，還要不要長期呆北京了！？如果未來五年都是嚴格控制進出京管理，那我們這種經常、長期、常態化出差的人，怎麼辦呢？」、「全世界都不在意這個新冠了，為啥還要常態化防疫，讓我們過上原來平靜的日子好嗎？」

北京 疫情 防疫

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